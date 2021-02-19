Бухгалтер колонии украла миллион и проиграла деньги на бирже

В Архангельской области осудили бывшего бухгалтера исправительной колонии за мошенничество. Женщина похитила более 1 млн рублей и проиграла деньги на бирже. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, с июня 2019 года по апрель 2020-го бухгалтер использовала специальную программу для работы с авансовыми отчетами сотрудников исправительного учреждения. Начисленные им средства женщина переводила на свой счет.

Когда в учреждении обнаружили пропажу свыше 1 млн рублей, бухгалтер призналась, что потратила деньги, покупая и продавая акции компаний на интернет-площадках.

Женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, экс-бухгалтеру придется возместить причиненный ущерб.

Архангельск, Зоя Осколкова

Архангельск. Другие новости 19.02.21

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