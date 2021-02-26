Мужчина выращивал марихуану в туристической палатке на кухне и устроил пожар

В Гатчине произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать 30 жильцов многоэтажного дома. Выяснилось, что причиной возгорания стала марихуана.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, сигнал о пожаре поступил около десяти утра. Горела квартира на десятом этаже. Прибывшие на место пожарные эвакуировали людей, но попасть в горящую квартиру не смогли, дверь пришлось вскрывать в присутствии полицейских.

Пламя удалось ликвидировать ближе к одиннадцати часам. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составила 14 кв. м. кухни.

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, в квартире, где произошло ЧП, мужчина выращивал марихуану. Владелец плантации в качестве теплицы использовал туристскую палатку. Пожар в помещении произошел из-за манипуляций с наркотическим веществом.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 26.02.21

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