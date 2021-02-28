Жительница Петербурга выстрелила в пенсионерку из-за спора в автобусе

В Санкт-Петербурге две женщины поспорили в автобусе, Конфликт закончился стрельбой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Невском районе. 30-летняя женщина поссорилась с 65-летней. Обе скандалистки вышли у станции метро «Дыбенко», но конфликт продолжился. И молодая спорщица выстрелила в лицо пожилой оппонентке из пневматического пистолета.

Стрелявшую задержали. Пострадавшую госпитализировали с с ранением щеки средней степени тяжести, сообщили в полицейском главке региона.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Санкт-Петербург. Другие новости 27.02.21

Пригожин назвал попадание в розыск ФБР «шоу» в духе старых ковбойских времен. / «Такого вала жутких, непроверенных препаратов – не было никогда»: в Госдуме врач раскрыл масштабы катастрофы с лекарствами. / Мужчина выращивал марихуану в туристической палатке на кухне и устроил пожар. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»