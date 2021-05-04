Роструд помог вернуть задержанные зарплаты сотрудникам ОАО «База закрытых учреждений»

Территориальный орган Роструда в Санкт-Петербурге восстановил права 21 работника комбината общественного питания ОАО «База закрытых учреждений» (БЗУ) и помог получить задержанную заработную плату за январь-февраль 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Комбинат «БЗУ» преимущественно выполняет контракты, заключенные на организацию общественного питания в медицинских и образовательных учреждениях Петербурга и Ленинградской области. Общая сумма задержанных выплат сотрудникам «БЗУ» составила 1,5 миллиона рублей. Сейчас надзорные ведомства решают вопрос о привлечении виновных в нарушении трудового законодательства к административной ответственности. Ранее СМИ сообщали о проблемах руководства ОАО «База закрытых учреждений» с выплатой заработной платы работникам. Трудности возникли после смены поставщика ООО «Новый век» на ОАО «БЗУ» в 27 школах Тосненского района. Заведующие, повара, посудомойки, буфетчицы перешли работать в «БЗУ».

«Задержки в выплатах появились практически сразу. Один раз, 26 сентября, нам, как положено, вовремя выплатили аванс. Потом началось: постоянное «денег нет». В последний раз получала деньги за декабрь. На все наши вопросы о выплатах – указывают на дверь. Не церемонятся, говорят, что вас здесь никто не держит», – рассказывал повар одной из школ в Тосненском районе.

Стоит отметить, что на рынке социального питания продолжают вести деятельность компании, имеющие долговые обязательства не только перед сотрудниками, но и перед другими крупными компаниями, что ставит под вопрос их дальнейшую работу.

К примеру, серьезные долговые обязательства были выявлены у «Артис-Детское питание», который обслуживает множество школ и детских садов в разных районах города. 28 апреля компания «Мит Кинг» подала к поставщику иск на сумму в 3,3 миллиона рублей. На сегодняшний день точная причина обращения в суд неизвестна. Не исключено, что речь может идти о задолженности за поставки мясной продукции, на которой специализируется истец. Если данная версия подтвердится, то к руководству комбината могут возникнуть вопросы о платежеспособности.

Также корреспондентам удалось выяснить, насколько малые зарплаты предлагает АО «Артис-Детское питание» своим сотрудникам. Женщина, работающая поваром на комбинате, рассказала, что работает по пять дней в неделю, по восемь часов на ногах в душном помещении. За это ежемесячно она получает 25 тысяч рублей. По ее словам, повара в других школах, обслуживаемых «Артис-Детское питание», получают и того меньше – по 20 тысяч.

«О качестве продуктов лучше вообще не говорить. Они не то, чтобы плохие, но, например, такой мелкой картошки я ни в одном магазине не видела. Что-то получше привозят, кода всякие проверки проводятся, о них всегда заранее известно», – делилась впечатлениями о работе женщина.

Если брать в учет финансовые проблемы, выявленные у «Артис-Детское питание», встает вопрос о том, как компания в дальнейшем намерена вести деятельность на рынке социального питания Санкт-Петербурга. Из-за долгов комбината в конечном итоге могут пострадать дети, поскольку для их оплаты поставщик, вероятно, может быть вынужден закупать более дешевые продукты.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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