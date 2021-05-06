В Петербурге наблюдается острая нехватка детских садов. Проблема актуальна как для новых, так и для старых районов города. В активно развивающихся микрорайонах социальные объекты в основном появляются по инициативе застройщиков. В прошлом году из общего числа введенных в эксплуатацию соцобъектов треть была построена девелоперами. В этом году в Юнтолово появится детский сад на 200 воспитанников, объект возведет компания «Главстрой-СПб». С одной стороны, новость хорошая, с другой – мест в учреждении не хватит для всех юных жителей ЖК «Юнтолово». Готовый комплекс домов сможет вместить около 70 тысяч человек. Такому количеству жителей потребуется развитая инфраструктура, которую в лучшем случае обеспечит застройщик. Администрация Петербурга не принимает активного участия в строительстве соцобъектов в новых микрорайонах.

Конкретных требований к застройщикам по инфраструктуре при выдаче разрешений на строительство ЖК до сих пор нет. Часть учреждений девелоперы отдают городу безвозмездно, так как в бюджете не хватает средств для выкупа объектов. Несмотря на старания застройщиков, в Петербурге сохраняется серьезный дефицит социальной инфраструктуры. По словам губернатора Александра Беглова, в городе не хватает 84 детских садов, 50 школ и 25 медицинских учреждений. В общей сумме это 159 объектов на 112,9 млрд рублей.

В конце апреля Беглов заявил, что город не допустит дисбаланса между жилой застройкой и социальной инфраструктурой. Однако эта проблема уже существует и требует более действенных мер. Если власти хотят, чтобы девелоперы продолжали возводить новые детские сады, город должен быть готовым выкупать объекты. «Создание инфраструктуры – это не прямая обязанность застройщика, а построенные за собственный счёт объекты часто передаются властям на безвозмездной основе. Причём эти объекты не всегда удаётся передавать быстро, потому что государство не особенно хочет нести расходы по их содержанию. Важно понять – застройщики много делают сами в плане создания социальной среды, причем не только благодаря контролю со стороны государства», – отмечает заместитель генерального директора СК «Ленрусстрой» Максим Жабин. Раз девелоперы готовы к сотрудничеству, для решения проблемы с дефицитом социальных учреждений требуется только более активное участие администрации Петербурга.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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