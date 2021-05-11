В Санкт-Петербурге в День Победы ограбили ветерана

В Санкт-Петербурге в День Победы ограбили 99-летнего жителя. Полицейские занимаются розыском преступника. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Нападение произошло на проспекте Кима. Неизвестный напал на пенсионера и сорвал с него цепочку с крестиком. Стоимость похищенного оценивается в 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Жертвой грабителя стал ветеран Великой Отечественной войны Евгений Лезов, передает «Интерфакс». Мужчина был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За оборону Москвы».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.05.21

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