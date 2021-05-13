Петербурженка в пьяном угаре до смерти забила годовалого сына

Правоохранители задержали 35-летнюю жительницу Курортного района Санкт-Петербурга по подозрению в избиении до смерти годовалого сына.

По версии полиции, пьяная мать нанесла ребенку смертельные травмы, от которых он скончался на месте происшествия.

В ночь на четверг, 13 мая, в полицию обратился сожитель женщины, который сообщил, что обнаружил у себя в квартире дома в СНТ «Разлив» Сестрорецка гражданскую жену в состоянии алкогольного опьянения и тело своего ребенка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних управления МВД России по Курортному району и в органах социальной защиты. В отношении нерадивой матери составлялся административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Тело ребенка направлено на экспертизу для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.05.21

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