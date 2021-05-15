Общественная палата выступит с планом реформ в школьном питании

Тема питания в школах и детских садах остается важнейшей на повестке дня в Петербурге. Общественная палата России также обратила внимание на проблему и решила провести форум «Сообщество», посвященный теме «Общественный контроль – инициатива, участие, результат!». Дата проведения назначена на 26-27 мая.

Модератор мероприятия и член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий заявил, что родительский контроль за питанием имеет огромное значение в контексте возникших проблем.

Он назвал родительскую активность лучшим инструментом в борьбе с недобросовестностью поставщиков.

«Лучший контролер – это мама», – отметил эксперт.

Винницкий призывает родителей не быть равнодушными и принять участие в форуме, поскольку их мнение и идеи могут помочь решить проблемы со школьным питанием. Лучшие предложения рассмотрят в Общественной палате. На этапе модернизации существующей системы значение каждой идеи трудно переоценить.

Ранее с подобными идеями выступал депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев. Он предложил дать родителям полномочия контролировать питание в школах и детских садах. Также ему принадлежит идея внедрения специальных мобильных лабораторий для оперативного мониторинга нарушений.

Здесь стоит вспомнить и о петербургском сообществе в социальной сети «ВКонтатке» «Школьный ревизорро». Именно оно послужило катализатором проверок на многих пищеблоках комбинатов и столовых школ. Группа занимается публикацией обращений, жалоб и предложений родителей.

Однако этих инструментов недостаточно, чтобы положить конец нарушениям на рынке соцпитания. Дело в том, что надзорные ведомства не всегда успевают оперативно реагировать на жалобы. Случай в школе №93 (обслуживает комбинат «Артис-Детское питание) поселка Шушары был показательным.

Ученик сфотографировал суп, поданный ему на обед. В нем было нечто похожее на «сырой кусок мяса». Инцидент послужил причиной проверки, но в ходе нее нарушений не было обнаружено. Не исключается версия, что поставщик после произошедшего скандала просто подготовился к инспекции.

Для улучшения обстановки на рынке социального питания родителям следует дать расширенные полномочия. В первую очередь, разрешить посещение школьных столовых без предварительного согласования.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.05.21

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