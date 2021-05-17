Жители Новгородской области пожаловались депутату Журавлеву на социальные проблемы в регионе

Активисты и общественники Великого Новгорода встретились с депутатом Госдумы, главой партии «Родина» Алексеем Журавлевым и рассказали ему о ситуации в городе и области. По их словам, главная проблема региона заключается в утечке кадров в крупные города. Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики, за последние два года население Новгородской области сократилось на две тысячи человек. Председатель «Родины» ответил на жалобы местных жителей:

«Должны быть условия, чтобы удержать специалистов, тем более молодёжь. Я много раз говорил и повторю: чтобы люди почувствовали положительные перемены, начинать надо с социальной сферы», – сказал Журавлев.

Также новгородцы обратили внимание главы «Родины» на проблему, которая наблюдается и в других регионах: отсутствие диалога между местными властями и многодетными семьями. По словам активистов, граждан практически не информируют о мерах соцподдержки. Также к Журавлеву обратились представители центра, направленного на поддержку многодетных семей. Они отметили, что их организация продолжает действовать только благодаря частным спонсорам.

«Такое ощущение, что государство в нас не заинтересовано», – подчеркнули представители центра.

В беседе с депутатом общественники отметили, что в регионе также имеются серьезные проблемы с поисковой деятельностью. Во время Великой Отечественной войны на новгородских землях шли кровопролитные бои, и останки погибших защитников Родины находят до сих пор. При этом отыскать погибшего родственника зачастую невозможно, так как нет соответствующей единой базы. Напротив, в некоторых случаях создаются бюрократические преграды. Так, прах солдата из Воронежской области не могут захоронить уже целый год. Журавлев пообещал новгородцам помочь в решении данной проблемы.

Алексей Журавлев вместе со своими соратниками и местными боевыми офицерами посетил Новгородский Кремль, где возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь славы». Председатель «Родины» также прибыл в сквер имени Героя Советского Союза Константина Ивановича Ракутина и отдал честь бойцам у памятника «Пограничникам всех поколений посвящается…». В конце встречи он встретился с представителями ветеранской организации и вручил им благодарственные письма.

Великий Новгород, Екатерина Попова

Великий Новгород. Другие новости 17.05.21

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