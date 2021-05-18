Комбинат «Лимак-Нева» скрыл истинного поставщика школьных обедов в Адмиралтейском районе

В Едином реестре проверок опубликованы итоги проверки нескольких школ Адмиралтейского района Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Специалисты ведомства в течении февраля изучали работу пищеблоков школ №225, №229, №234, №241, №243 и №256. Все они в начале 2020 года заключили госконтракты на организацию горячего питания с комбинатом «Лимак-Нева».

На всех объектах были выявлены десятки грубых нарушений. У всех перечисленных школ отсутствуют собственные кухни, поэтому в них поставляются уже готовые блюда, которые делятся на порции в образовательных учреждениях. Поэтому выявленные нарушения оказались характерны для всех столовых.

Грязь, недовес и сотрудники-«антипрививочники»

Например, после проведения лабораторных анализов экспертами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» выяснилось, что все блюда готовились с использованием обычной поваренной соли, хотя требования СанПиН обязывают комбинаты использовать для детского питания только йодированную соль. Согласно исследованиям учёных, йододефицит наблюдается у 70% населения Земли, но особенно он опасен для детей, так как негативно влияет на развитие умственных способностей. Один из самых эффективных способов борьбы с этим явлением – использование йодированной соли.

«Большая часть территории Российской Федерации дефицитна по йоду. В числе прочего серьезным следствием дефицита йода являются нарушения роста и развития у детей и подростков, в первую очередь интеллектуального развития. Йодирование соли – это принятое во всем мире эффективное средство профилактики дефицита йода у населения. В Советском Союзе практика йодирования соли была широко распространена. В современной России, начиная с конца 90-х годов, также рекомендуется в обязательном порядке использовать в питании только йодированную соль, – говорит руководитель экспертного направления «Росконтроля» врач Андрей Мосов.

Если проанализировать цены на обычную и более дорогую йодированную соль, то разница составит 200-300%. Вероятнее всего, это же соотношение верно и для оптовых закупок, которые производят крупные предприятия. Таким образом, замена одного продукта на другой позволит предпринимателю значительно сэкономить, хотя это и может нанести вред детскому здоровью. Кроме того, эксперты выявили во многих блюдах недостаток витамина С.

Помимо экономии на микроэлементах, проверяющие выявили и такое примитивное нарушение, как урезание порций. Так, детям на обед подавали «Жаркое по-домашнему со свининой». В соответствии с меню и требованиями СанПиН, общая масса блюда должна составлять не менее 200 граммов. На деле же масса отобранных на экспертизу порций составляла в среднем 174 грамма, то есть на 14% меньше нормы.

Подобные недовесы обнаружились и в других блюдах. В «Бутерброде с колбасой полукопчёной» колбасы должно было быть 20 граммов колбасы, на деле масса кусочка составила только 15 граммов, то есть на 25% меньше нормы. Масса порции «Риса отварного» должна составлять 150 граммов, а фактически она была 100 граммов, то есть на 17% меньше нормы. Меньше, чем положено наливали и «Супа из овощей со сметаной».

Масса «Каши гречневой молочной жидкой» должна составлять 155 граммов, по факту она составила 140 граммов, что на 16,5% меньше нормы. Масса «Бутерброда с джемом» должна составлять 40 граммов, по факту она составляет 35 граммов, что меньше нормы на 10%. Умудрились сэкономить даже на чае – вместо положенных 200 миллилитров, детям наливали только 167 миллилитров, что на 16,5% меньше нормы.

Большое число выявленных нарушений связано с антисанитарией. Например, ни на одном из объектов не производился отбор суточных проб. Из-за этого в случае возникновения инцидентов с отравлениями и заболеваниями детей было бы невозможно определить источник инфекции. В школе №243 у одной из сотрудниц столовой санкнижка была оформлена с нарушением санитарных правил. Сразу у нескольких работников не оказалось прививок от кори, краснухи, дифтерии, гепатита В, гепатита А и гриппа. Аналогичные нарушения были выявлены в школе №234.

В блюдах для учеников школы №229 экспертиза выявила несоответствие микробиологическим показателям, в частности были выявлены бактерии группы кишечной палочки. Там же пища подавалась ученикам уже остывшей. Эти же нарушения выявлены в школах №241 и №225. Пищеблок последней отличился особенно, проверяющие обнаружили грязь на подоконниках, оборудовании, стеллажах и даже на раздаточной линии. Кроме того, на «чистой» посуде присутствовали остатки пищи.

Экспресс-доставка с налётом антисанитарии

Но самое интересно, что «Лимак-Нева» к выявленным нарушениям имеет отношение весьма посредственное. При попытке выяснить, где же комбинат готовит эти блюда крайне сомнительного качества, проверяющие столкнулись с необычной проблемой. На контейнерах с пищей, в которых в школы Адмиралтейского района привозят готовое питание, адресом производства указан дом 20 литера Р по Петровскому проспекту. Вот только официально у «Лимак-Нева» там нет никаких производственных мощностей.

РПН выяснил, что по данному адресу работает совсем другой комбинат – «Артис-Детское питание». Как пояснил проверяющим директор «Лимак-Нева» Эдуард Тюряев, его компания не арендует данные производственные мощности, а заключила с «Артис-Детское питание» договор соисполнения госконтракта. Сокрытие данного факта проверяющие расценили как «нарушение прав потребителей на получение достоверной информации о пищевой продукции». Действительно, ни на одном из школьных сайтов не удалось обнаружить упоминания, что реальным производителем питания для детей является не «Лимак-Нева», а «Артис-Детское питание».

При дальнейшем изучении этой запутанной схемы РПН выяснил, что за логистику «Лимак-Нева» также не отвечает, договор на доставку заключён между «Артис-Детское питание» и некоей транспортной компанией «ТПС». Это крайне важное уточнение, так как школьные обеды перевозятся в непредназначенных для этого грузовых автомобилях, в которых нет теплорегуляции, которые не моются и не дезинфицируются. Вероятно, остывшая пища и обнаруженная кишечная палочка являются результатом такой вот неспециализированной перевозки.

«Внутренняя поверхность автотранспорта имеет покрытие, не поддающееся очистке, мойке, дезинфекции, санитарное состояние кузова неудовлетворительное, не проведена периодическая мойка, что может привести к загрязнению продукции, кузов не оборудован прибором для измерения температуры, что не позволяет оценить условия хранения холодных закусок», – указывает РПН.

Таким образом, «Лимак-Нева» по сути отвечает только за работу школьных пищеблоков. Как уже указывалось, у всех проверяемых школ отсутствуют собственные кухни, а значит сотрудники компании занимаются только распределением порций и сервировкой столов, всем остальным занимается «Артис-Детское питание». И это только в том случае, если не окажется, что даже эти сотрудники не устроены в штат «Артис».

Это вскрывшееся деловое партнёрство двух комбинатов интересно тем, что обнаруженные при проверке нарушения подтверждают многочисленные жалобы, поступающие из школ, где «Артис-Детское питание» работает открыто. Так, в понедельник, 17 мая, одна из экс-сотрудниц комбината рассказала, что в школе №378 она была свидетелем систематической недостачи мяса, для покрытия которой повара добавляли в котлеты пищевые отходы.

Также СМИ обращали внимание петербуржцев на урезание порций в школьных обедах от комбината как по массе, так и по энергетической ценности. Неоднократно поступали сообщения об остывших блюдах.

Особенно интересен инцидент с обращением бывшего экспедитора комбината в МВД. Он рассказал, что, хотя и работал в «Артис-Детское питание», но развозил обеды с маркировкой комбината «Столовая №14». При этом использовались непредназначенные для подобных задач машины – без теплорегулирования кузова и не проходящие дезинфекции. Его рассказ полностью совпадает с ситуацией, сложившейся в шести школах Адмиралтейского района.

Многоликий «Артис»

Финальным аккордом описанной ситуации можно считать тот факт, что ранее Федеральная антимонопольная служба уличила «Артис-Детское питание» и «Лимак-Нева» в картельном сговоре. В августе 2020 года ФАС сообщила, что в картеле состояли четыре комбината – «Артис-Детское питание», «Лимак-Нева», «База «Мария» и «Фирма Флоридан». В результате сговора в 2017 году компании распределили между собой контракты на 1,4 миллиарда рублей.

Показательны некоторые выводы ФАС, сделанные по результатам расследования. Например, было установлено, что у «Лимак-Нева» просто отсутствовали производственные мощности, которые позволили бы комбинату исполнить контракт. Уже тогда, в 2017 году, «Лимак-Нева» и «Артис-Детское питание» договорились, что последний будет реальным исполнителем контрактов.

«Материалами дела подтверждается тот факт, что ООО «Лимак-Нева», не обладая собственными производственными мощностями, без содействия АО «Артис-Детское питание» не могло самостоятельно выиграть какие-либо торги и исполнить контракт по результатам выигранных торгов. Более того, подтверждается тот факт, что ООО «Лимак-Нева» и АО «Артис-Детское питание» действовали сообща при расчете, кто и как будет оплачивать обеспечение заявки и контракта», – сказано в решении ФАС.

У «Лимак-Нева» в штате просто отсутствовали необходимые для обеспечения контрактов сотрудники. Складывается впечатление, что весь штат компании состоит сплошь из руководителей, которые к тому же приходятся родственниками руководителям «Артис-Детское питание».

«Как следует из штатных расстановок ООО «Лимак-Нева», представленных обществом в материалы дела, в период исполнения контрактов (2018 год), заключённых по результатам проведения рассматриваемых торгов, в штате ответчика отсутствовали водители, складские рабочие, ветеринарные врачи. При этом должность руководителя отдела персонала, при отсутствие данного отдела в структуре ООО «Лимак-Нева», занимала родственник генерального директора АО «Артис-Детское питание», – сказано в решении ФАС.

В итоге ФАС констатировала, что участие «Лимак-Нева» в торгах было чисто номинальным, при любом исходе аукциона реальным исполнителем контракта оказывался комбинат «Артис-Детское питание».

С учётом имеющихся в материалах дела доказательств, участие ООО «Лимак-Нева» в рассматриваемых торгах носило номинальный характер с целью имитации конкурентной борьбы с победителем торгов. Как следует из объяснений ООО «Лимак-Нева», фактическое место нахождения рабочего места его генерального директора расположено по адресу: Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 20, лит. Р, 1 эт. Данный адрес общество указывает в качестве фактическое адреса в государственных контрактах. АО «Артис-Детское питание» осуществляет свою деятельность в том же здании, но на втором этаже. С учётом изложенного, ООО «Лимак-Нева» не могло являться реальным участником торгов, поскольку является лишь номинальным участником товарного рынка поставок продуктов питания.

Отметим, что рассмотренные ФАС инциденты произошли в 2017 году, но как показала проверка РПН в школах Адмиралтейского района, «Лимак-Нева» и «Артис-Детское питание» используют старую схему – первый выигрывает торги, второй исполняет контракты. Наиболее вероятной целью такого симбиоза является снижение медийной заметности комбината «Артис-Детское питание», который и так регулярно оказывается в центре скандалов.

Тем более, что «Лимак-Нева» может являться не единственным «громоотводом» для «Артис-Детское питание». Как уже отмечалось выше, продукцию компании по школам города могут развозить под маркировкой «Столовой №14». Также в прессе имеется информация, что в Калининском районе «Артис-Детское питание» может действовать совместно с уже упомянутой «Базой «Мария» для получения контрактов на поставки продуктов в детские сады.

Усугубляет ситуацию тот факт, что в картельных связях с «Артис-Детское питание» уже замечено с десяток других компаний. Как показывает пример с «Лимак-Нева», каждая из таких компаний также может играть роль номинального посредника, получая на своё имя госконтракты, которые по факту исполняются «Артис-Детское питание». Как результат, даже если из-за многочисленных выявленных нарушений какая-то из этих компаний попадёт в Реестр недобросовестных поставщиков, то реальный исполнитель останется в стороне.

Исправить ситуацию мог бы запрет на передачу госконтрактов школьного питания субисполнителям, однако на данный момент ни от депутатов, ни от чиновников, ни от общественников подобных предложений пока не звучало.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.05.21

«И это не шутки…» В России могут признать экстремистским даже клуб любителей кошек. / По поручению Путина: Госдума приняла пакет социальных законопроектов, направленных на поддержку семей с детьми. / «Лоббизм хищнического капитализма»: Госдума готова узаконить безответственность надзорных структур. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»