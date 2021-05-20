Ученик пытался пройти в школу с сигнальным пистолетом и подрался с охранником

В Санкт-Петербурге учащийся одной из школ пытался пронести в учебное заведение сигнальный пистолет. В результате школьник подрался с охранником.

Инцидент произошел в школе №147 Красногвардейского района. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 17-летний ученик зашел в здание школы в шлеме и с пистолетом в кобуре.

Охранник не впустил в юношу, после чего завязалась драка. Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали школьника. У него при себе был предположительно сигнальный пистолет. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Тем временем, местные СМИ сообщают, что ученик якобы нарядился на театральную постановку. Оружие и шлем у юноши были страйкбольные.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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