Какие проблемы больше всего волнуют жителей Архангельской области

Субботу, 22 мая, депутат Госдумы России, глава партии «Родина» Алексей Журавлев провел в глубинке Архангельской области.

В Котласе у депутата состоялись встречи с активистами «Родины», спортсменами, а также с ветеранами Котласского целлюлозно-бумажного комбината.

Проблемы, которые политик обсуждал с местными жителями, характерны для глубинки: отсутствие рабочих мест, маленькие зарплаты, дорогая коммуналка, мизерные пенсии и высокие цены.

Также волнуют местных жителей слабый уровень образования, отсутствие возможностей для физического развития детей. Выяснилось, например, что в Коряжме и Котласе очень мало мест, где можно было бы заниматься спортом. Есть хоккейный клуб, но для большинства семей это слишком дорогое удовольствие – экипировка обходится приблизительно в 100 тысяч рублей.

Проблемой является и нехватка квалифицированных специалистов. По словам директора Дворца Спорта в Коряжме Ольги Грущук, зарплата тренеров настолько невысока, что люди фактически работают на «голом» энтузиазме.

Анализируя ситуацию, Журавлев отметил, что расходы на спорт недостаточны по всей стране. По его словам, он будет добиваться решения проблемы на федеральном уровне.

С тревогой местные жители говорили об экологических проблемах. Следствием загрязнения окружающей среды стал рост числа серьезных заболеваний среди населения.

С одобрением восприняли жители малых городов идею Журавлева об утверждении на законодательном уровне статуса «Дети войны» с соответствующими социальными льготами.

Тем не менее, несмотря на проблемы, северяне не теряют бодрости духа.

«Мы, северяне – люди особенные. Суровые погодные условия сделали нас стойкими, поэтому и не унываем. Депутат Журавлев, которого я ранее видел в различных передачах по телевизору, показался при личной встрече человеком открытым и искренним, чувствуется, что у него есть крепкие принципы, которые нашли отклик в моем сердце», – заявил на встрече в Котласе заслуженный тренер России 69-летний Анатолий Алфертьев.

В поселке Вычегодский Алексей Журавлев посетил школу и поздравил учащихся выпускного класса с последним звонком. Теперь им предстоят выпускные экзамены, а затем – начало взрослой жизни.

«Приятно и радостно смотреть в глаза юности, у которой все впереди. Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы их будущее не было омрачено», – сказал политик.

Архангельск, Екатерина Попова

Архангельск. Другие новости 21.05.21

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