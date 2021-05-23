Таксист убил ножом мужчину во время дорожного конфликта в Петербурге

В Санкт-Петербурге таксист зарезал мужчину во время дорожного конфликта. Напавший, 24-летний гражданин Таджикистана, задержан. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает управление СК РФ по Северной столице.

Инцидент произошел накануне в Невском районе города. Согласно данным следствия, таксист в ходе дорожного конфликта на перекрестке улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта ударил 26-летнего местного жителя ножом в грудь. Пострадавший скончался в больнице. Таксиста задержали полицейские на месте. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Согласно данным, которые приводят СМИ, конфликт случился из-за того, что водители не поделили проезжую часть. 26-летний мужчина за рулем легковушки не пропустил таксиста «Ситимобил». Водители вышли из машин, завязалась драка, во время которой таксист смертельно ранил соперника.

По свидетельству очевидцев, гражданин Таджикистана пытался скрыться с места происшествия, но его автомобиль заблокировали другие машины, сообщает издание «Подъем». Отмечается, что таксист был ранее судим.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 22.05.21

Какие проблемы больше всего волнуют жителей Архангельской области. / Под Калининградом поймали вербовщиков в террористы. / Будет – как обычно: Путин включился в парламентские выборы на стороне «Единой России». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»