СМИ показали разруху на ферме «Артиса» в поселке Сельцо

Съемка с дрона, произведенная журналистами «Аргументы недели» над предприятиями группы компаний «Артис» в поселке Сельцо Ленинградской области, показала возможные нарушения, допущенные при хранении производственных отходов и навоза. Компания, заявляющая о высоком качестве и экологичности своей продукции, вряд ли может соответствовать заявленным требованиям с таким состоянием производства.

Группа компаний «Артис» является крупным поставщиком молочной, мясной, овощной и прочей продукции. В объединение входит такой гигант на рынке как «Молочная культура» – предприятие, поставляющее элитную продукцию из молока в магазины и городские учреждения. Кадры с дрона, полученные журналистами, показали, что комплекс объектов, в который входят коровники, производственные помещения, склады, зоны кормления скота и прочее, содержится в условиях, которые сложно назвать идеальными для получения высококачественной продукции.

В частности, отдельного внимания заслуживают загоны, в которых производится кормление коров. На кадрах видно, что грунт, на котором лежит силос и сенаж, имеет красно-бурые пятна. Это, вероятно, может говорить о большой концентрации мочи в грунте и неэффективной работе системы дренажа. В итоге коровы вместе с силосом могут получать потенциально опасные элементы, содержащиеся в моче.

Источник: «Аргументы недели»

С отходами от жизнедеятельности рогатого скота ситуация, судя по всему, также обстоит довольно сложно. В целях совмещения процессов карантинирования и хранения навоза и помета предприятия подобного типа должны быть оборудованы секционными навозохранилищами и площадками для компостирования навоза. Кроме того, возле коровников должны находиться устройства для забора жидкого навоза или навозной жижи насосами.

Источник: «Аргументы недели»

На фотографиях таких инженерных решений не замечено. Не исключено, что предприятие не озаботилось созданием необходимых условий для хранения навоза. Судя по кадрам, навоз может вывозиться с коровников тележками, которые наполняются за счет насосов. Существующие условия транспортировки приводят к тому, что стены окрашиваются в характерный коричневый цвет, напоминающий навоз.

Очевидно, что такие условия на предприятии не способствуют соблюдение чистоты. Стоит отметить, что нарушения в Сельцо фиксировались и сотрудниками Роспотребнадзора в 2018 году. Учитывая, что возможные нарушения имеются и в 2021 году, предприятие не озаботилось выполнением предписаний, выписанных инспекторами ведомства. Внешний вид ферм напоминает скорее давно заброшенный объект, нежели предприятие по выпуску качественного продукта.

Учитывая проведенные ранее сотрудниками РПН проверочные мероприятия на комплексе и вероятно имеющие на нынешний момент нарушения, деятельность группы компаний в поселке Сельцо должна быть вновь тщательно рассмотрена уполномоченными органами. Ведь продукция, производимая в таких условиях, потом проходит через лабораторию «Молочной культуры» и попадает на полки магазинов, на пищеблоки детских садов и в столовые школ.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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