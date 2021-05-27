Производственный гигант «Молочная культура» судится за долги перед поставщиками

Крупнейшие производители сельскохозяйственной и молочной продукции из Artis Group АО «Сельцо» и ООО «ТД «Молочная культура» стали ответчиками по судебным разбирательствам с поставщиками. Исковые требования размером более 3 млн рублей позволяют предположить наличие долговых обязательств.

В картотеке арбитражных дел содержится информация о двух судебных процессах с фирмами, входящими в группу компаний «Артис». ООО «Агрологос» подал в суд на АО «Сельцо», а с «Молочной культурой» решило судиться ООО «Торговый дом «Саратовский». В каждом случае сумма исковых требований превышает 1,5 млн рублей. Назначены судебные заседания, однако предмет разбирательств пока неизвестен. Исходя из судебной практики, иски могут быть поданы в связи с невыполнением ответчиков своих обязательств, которые привели к появлению долгов.

Что могло стать причиной невыполнения этих самых обязательств столь крупными компаниями, лишь предстоит выяснить. Напомним, АО «Сельцо» и ООО «ТД «Молочная культура входят в группу компаний «Артис». Эти компании непосредственно связаны друг с другом, поскольку пользуются совместными производственными помещениями. К примеру, получаемое в хозяйственном комплексе «Сельцо» молоко проходит обработку и исследования в лабораториях «Молочной культуры», после чего отправляется на прилавки магазинов.

Ранее журналисты выяснили, в каком состоянии находится комплекс группы компаний «Артис», находящийся в поселке Сельцо в Ленинградской области. Съемка с дрона показала вероятные нарушения, как санитарного, так и технического порядка. Сам комплекс, по предположению СМИ, больше похож на аварийные здания, нежели на завод и производство фирмы, выпускающей высококачественную молочную продукцию. Журналисты сообщают, что в 2018 году на территории фермы в Сельцо проводилась проверка Роспотребнадзором. Были выявлены различные нарушения, составлены предписания на устранения недочетов.

Судя по кадрам с дрона, которые сделали журналисты «Аргументы недели», можно предположить, что нарушения, выявленные сотрудниками РПН в 2018 году, остались не исправлены и спустя три года после проверки. Это и отсутствие дезбарьера для техники, чтобы на территорию комплекса не могли попасть опасные вещества, и ненадлежащее состояние (аварийность) производственных зданий и многое другое.

Не исключено, что такой неоднозначный подход к работе фермы, которая должна производить качественную сельскохозяйственную и молочную продукцию, может являться предметом спора с контрагентами. По крайней мере, судебные разбирательства на общую сумму свыше 3 млн рублей, в которых будут участвовать АО «Сельцо» и ООО «ТД «Молочная культура» в качестве ответчиков за возможное невыполнение своих обязательств, позволяют это предположить.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 27.05.21

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