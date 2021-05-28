В Санкт-Петербурге мальчик сломал позвоночник на аттракционе

В Санкт-Петербурге 12-летний мальчик сломал позвоночник, катаясь на аттракционе в свой день рождения. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на территории петербуржского парка развлечений «Диво Остров». Родители разрешили подростку прокатиться на одном из самых экстремальных аттракционов – большие «русские горки».

Ребенок сразу начал жаловаться на боль в груди, позже его состояние резко ухудшилось. Обследование показало компрессионный перелом четвертого позвонка.

По факту травмирования ребенка прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку. Прокуроры выяснят техническое состояние аттракциона и его безопасность для посетителей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.05.21

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