В Санкт-Петербурге мальчик сломал позвоночник на аттракционе

В Санкт-Петербурге 12-летний мальчик сломал позвоночник, катаясь на аттракционе в свой день рождения. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел на территории петербуржского парка развлечений «Диво Остров». Родители разрешили подростку прокатиться на одном из самых экстремальных аттракционов – большие «русские горки».
Ребенок сразу начал жаловаться на боль в груди, позже его состояние резко ухудшилось. Обследование показало компрессионный перелом четвертого позвонка.
По факту травмирования ребенка прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку. Прокуроры выяснят техническое состояние аттракциона и его безопасность для посетителей.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 28.05.21
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