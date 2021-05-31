Проект развития бывшей стройплощадки «Горская» представят на ПМЭФ

В новый проект по развитию бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» входит строительство сразу нескольких объектов. Это музей-дамба со смотровой башней, портовая набережная, кадетский колледж с общежитиями, институт и парк инноваций. Создатели проекта планируют, что обновленная территория будет подходить не только для работы, но и для отдыха. Также она должна стать местом притяжения для гостей города. Этого помогут добиться транспортная доступность, природная составляющая, музей и открытое море. Проекты по развитию этой локации будут представлены на ПМЭФ, который пройдет уже на этой неделе.

Проект развития «Горская»

Кроме уже существующих станции городской электрички и автомобильной дороги, проект подразумевает строительство отдельной дорожки, предназначенной для индивидуальных городских видов транспорта: самокатов, велосипедов и т.д. По прогнозам, расположение обновленной промышленной зоны «Горская» привлечет внимание кадетских корпусов, школ и колледжей с «морским» уклоном, например, клуба «Навигатор», центра «Юный моряк», Нахимовского училища и Ломоносовского коллежа Военно-морского флота.

Проектировщики хотят сделать территорию «Горской» максимально «зеленой» и экологически чистой. Например, парк инноваций будет прилегать к лесопарку Лисий Нос. Также проект предполагает возведение гостиницы, здания Института морских технологий и туризма, «стоянки» для яхт на 120 мест и ресторана.

Санкт-Петербург, Андрей Романов

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