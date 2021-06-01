В Ленобласти машина такси врезалась в школьный автобус

В Ленинградской области произошла авария с участием школьного автобуса. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщают в ГИБДД.

ДТП произошло в городе Всеволожск на проспекте Грибоедова. Таксист не уступил дорогу микроавтобусу, который перевозил школьников. В салоне находилось 10 подростков и сопровождающий.

В результате аварии взрослый и трое школьников получили легкие травмы, их отвезли в больницу для осмотра.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 01.06.21

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