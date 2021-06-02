Будущее транспортной системы Петербурга пишут на ПМЭФ

В Петербурге стартовал традиционный XXIV Петербургский международный экономический форум, который продлится до 5 июня. Его итоги подводить еще рано, но уже сейчас эксперты и СМИ анонсируют подписание сразу нескольких соглашений, которые в дальнейшем будут формировать облик транспортной системы Петербурга.

Надежды на софинансирование развития подземки

Одно из соглашений затронет судьбу городского метро. Контракты на строительство подземки без конкурса в дальнейшем хотят передавать акционерному обществу «Метрострой Северной Столицы», созданному Смольным и «ВТБ Девелопмент». По информации, на ПМЭФ власти Петербурга как раз и планируют подписать акционерное соглашение с этой компанией. Оно позволит регулировать вопросы управления предприятием, определит условия осуществления им деятельности по проектированию, строительству, реконструкции объектов метрополитена в Петербурге.

Только на открытие станций «Путиловская», «Юго-Западная» и одну станцию на Лахтинско-Правобережной линии понадобится порядка 7 млрд рублей, а их в бюджете нет. Поэтому де-юре финансировать работы по развитию подземки будет регион в рамках адресной инвестиционной программы на 2021-2023 годы. Де-факто власти возлагают большие надежды на ПМЭФ и благосклонность федерального центра.

«Все надеются, что будет федеральное софинансирование. В крайнем случае – инфраструктурный кредит под 3-4% годовых. Необходимые обоснования уже готовятся», – рассказал источник в транспортном блоке правительства региона.

Инвестор построит транспортно-пересадочные узлы

Еще одно соглашение, подписание которого состоится в рамках ПМЭФ-2021, затрагивает строительство в Петербурге транспортно-пересадочных узлов. Инвестиционное соглашение Смольный заключит с компанией «Мегалайн» под руководством гендиректора Геннадия Корупятника. На обустройство хабов потребуется порядка 186 млрд рублей. При реализации проекта планируется инвестировать собственные средства компании, а также заемные средства. Госконтракты заключаться не будут.

Презентационный ролик проекта и еще нескольких инициатив, которые будут представлены на Форуме, размещены на You Tube.

Транспортно-пересадочные узлы реализуют концепцию «сухих ног». Петербуржцы и гости города смогут в ТПУ пересаживаться с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу. Эта идея будет реализована при помощи теплых наземных и подземных переходов. За основу создания транспортно-пересадочных узлов был взят опыт Москвы по развитию транспортной инфраструктуры, уже доказавший свою эффективность. Московский ТПУ «Рассказовка» соединяет и одноименную станцию метро, и остановки общественного транспорта, и даже жилой комплекс с детским садом и МФЦ.

В условиях петербургских ТПУ будет доступно максимальное количество видов транспорта. Там будут размещены железнодорожные станции, станции метро, остановки автобусов и троллейбусов, перехватывающие парковки. Однако каждый хаб будет индивидуален, и его «наполненность» зависит от потребностей конкретного района, а также загруженности дорог. Хабы будут выполнять еще и деловую, гостиничную, а также общественную функции. Там будут предусмотрены места под офисные пространства, гостиницы, банки, МФЦ, визовые центры, магазины, коворкинги, досуговые центры, аптеки и фитнес-залы. Реализация проекта принесет налоги в городской бюджет и поможет создать новые рабочие места.

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» будет построен 61 ТПУ. Пилотным станет ТПУ «Старая деревня». Его и представят на форуме. Следом будут возведены «Гражданский проспект», «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков».

Больше газа

На инфраструктурном облике Петербурга скажется и еще одно соглашение, которое было подписано в марте 2021 года между Смольным, «Газпромом», «КамАЗом» и министерством промышленности и торговли России. Оно предусматривает поэтапный перевод городского общественного транспорта Петербурга и большей части коммунальной техники на газомоторное топливо, строительство новых газовых заправок, в том числе для водного транспорта. Планирует город на Неве отказаться и от услуг маршрутных такси, число которых уже несколько лет сокращается.

Если все упомянутые планы Смольного будут реализованы, то уже в ближайшее время Петербург вступит в эру масштабной трансформации транспортной системы. Однако в памяти горожан еще свежи воспоминания о проекте трамвайной линии от Дыбенко до Кудрово, велодорожках на границе России и Финляндии и легкорельсовых трамваях и электричках в Сертолово, которые широко обсуждались общественностью, но так и не были реализованы.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.06.21

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