В рамках ПМЭФ обсудят перспективы развития Петербурга

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будут обсуждаться масштабные инвестиционные проекты, часть из которых направлена на развитие Северной столицы. Комитет по инвестициям обсуждает подписание соглашений между Смольным и строительной компанией «Мегалайн».

Предполагается реализация двух проектов стоимостью более 230 млрд рублей.

Один из проектов – реновация промзоны «Горская». Район будет развиваться комплексно, сохранятся зеленые зоны. По задумке авторов, днем бывшая промзона будет местом для работы, а вечером превратится в зону для отдыха. В «Горской» будут Парк Инноваций, похожий на парк WWT London Centre в Лондоне или штаб-квартиру Google Inc. Googleplex. Также планируется построить Морской кластер и Музей дамбы с обзорной площадкой. Облагородят и портовую набережную.

В Морском кластере будут причалы для яхт. Там же планируется создать производства и склады.

«Горская» будет доступной для транспорта, поскольку рядом находится КАД, а в полукилометре ж/д станция. В перспективе промзона может стать территорией опережающего социально-экономического развития или ТОСЭР.

В Москве успешно работают транспортно-пересадочные узлы, их же хотят построить и в Петербурге. ТПУ будут иметь несколько функций. Благодаря остановкам и станциям общественного транспорта, под одной крышей хаба реализуется транспортная функция. Благодаря деловым центрам – деловая. Из-за постройки в ТПУ гостиниц – гостиничная. И общественная функция – в хабе будут строить коммерческие помещения. Всего планируют построить 61 узел, первый из которых на «Старой деревне».

Строительная компания «Мегалайн» известна в Москве и Санкт-Петербурге своей добросовестностью и доведением проектов до конца. В частности, «Мегалайн» реализовывал крупные тендеры для Минобороны РФ и реконструировал здания Гостиного Двора и Дома Правительства в Москве. В Санкт-Петербурге компания строила ЖК и Бизнес-центры.

Компания примечательна тем, что все проекты она доводит до конца, что нечасто можно встретить в Петербурге. Много различных проектов в городе не были реализованы до конца, при этом деньги на них выделили. Например, жители города помнят обещания пустить трамвай от Дыбенко до Кудрово, что так и не было сделано.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.06.21

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