В Ленобласти бесследно исчез 70-тонный военный комплекс

В Ленинградской области пропало военное фортификационное укрепление «Панцирь-2ПУ» массой более 70 тонн. Возбуждено уголовное дело о краже. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По последним данным, в начале 2020 года военный комплекс находился в поселке Мяглово под Петербургом. Как установил суд, земельный участок с сооружением был сдан в аренду частной компании. Побывавшие на месте сотрудники военной полиции и военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона «Панцирь» не обнаружили. За год до этих событий комплекс списали, но «лом черных металлов от разборки в количестве 72 тысячи кг не оприходован», а разборка не производилась.

В пропаже обвинили начальницу склада военно-технического имущества, которая в суде заявила, что у нее не было возможности проверять наличие комплекса, так как он находился далеко от места ее службы, а у охраны частной компании не было возможности обеспечить сохранность «Панциря». Но ее признали виновной и постановили взыскать 447 тысяч рублей.

Поиски пропавшего военного сооружения продолжаются. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.21

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