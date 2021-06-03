В Санкт-Петербурге празднующие свадьбу кавказцы перекрывали дороги и жгли файеры

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 20 участников свадебной церемонии. Торжественное событие сопровождалось самовольным перекрытием дорог и зажженным файерами.

Сначала в полицию поступило сообщение о том, что кортеж из нескольких автомобилей сильно затрудняет дорожное движение у Дворца бракосочетания на Английской набережной. Водители не реагировали на звуковые сигналы других автомобилистов.

Затем участники кортежа неспешно двинулись колонной в сторону Исаакиевского собора, затрудняя автомобильное движение и размахивая зажженным файерами. Как выяснилось, таким образом праздновали свадьбу уроженцы Кавказа, сообщили в региональном управлении МВД.

Прибывшими полицейскими у Исаакиевского собора были задержаны 20 человек, в возрасте 21-26 лет. Все они были доставлены в отделы полиции. В отношении них составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Кроме того, один из автомобилей изъят и помещен на спецстоянку для проведения проверки на предмет изменения идентификационных номеров.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.21

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