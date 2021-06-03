«Северная столица» кормит школьников Центрального района из ржавых бидонов

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу опубликовало результаты проверок в школах Центрального района, в которых организатором питания выступает поставщик ООО «Северная Столица». В ходе инспекции специалисты выявили массу нарушений.

Проверка завершилась 13 мая. Во многих учебных заведениях было выявлено, что кухонный инвентарь используется не по назначению. Например, ножом с маркировкой «сырое мясо» разделывалась сырая рыба, а некоторая посуда используется без маркировки, что нарушает требования СанПиНа.

В нескольких учебных заведениях было выявлено нарушение температурной подачи блюд. Так, например, в средней общеобразовательной школе № 304 «Центр подготовки кадет» температура «Омлета натурального» на линии раздачи составила – 40,8 градусов, а на столах – 37,7 градусов, гигиенический норматив согласно технологической карте кулинарного изделия должен составлять не менее – 65 градусов.

Доставка готовой пищевой продукции осуществляется в непромаркированных термосах и гастроемкостях без крышек, а также в одноразовых контейнерах, что является нарушением требований СанПиНа. Помимо того, на некоторых термосах были обнаружены следы ржавчины. Именно поэтому температура подачи блюд и не соответствовала нормам, поскольку доставить продукцию горячей в непригодных для этого контейнерах – невозможно.

Во многих учебных заведениях было зафиксировано использование посуды со сколами и трещинами, что не исключает попадания в пищу посторонних предметов и частиц и нарушает санитарные требования.

В школе №163 Центрального района личные медицинские книжки сотрудников «Северной Столицы» не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. У работников отсутствовали справки из туберкулезного диспансера. Помимо того, было установлено, что два работника являются сознательными отказчиками от добровольной вакцинации. У них отсутствуют справки о необходимых прививках от дифтерии, гепатита В, краснухи и кори.

Также было выявлено занижение массы порций. В школе №174 порция «Кофейного напитка» должна составлять 200 граммов, фактически составила 187 граммов, занижена на 13 граммов. Такая же ситуация происходит и с мандаринами. В одном из учебных заведений ученикам выдавали порции по 35 граммов, вместо указанных в меню 100 граммов.

В одной из школ было установлено, что работники хранят свои личные вещи вместе с рабочей спецодеждой, что нарушает требования СанПиНа. Помимо того, во множестве овощных цехов было зафиксировано нарушение температурного режима. Продукты хранились в помещениях, температура в которых достигала 18-20 градусов, хотя, согласно нормам СанПиНа, она должна составлять от 4 до 6 градусов.

Отметим, что это далеко не все выявленные нарушения в школах Центрального района, обслуживаемых «Северной Столицей». Поставщику были выданы предписания устранить какие-то нарушения незамедлительно, а другие к началу нового учебного года – 1 сентября. Столь внушительный перечень заставляет задуматься о допуске поставщика к работе с детьми.

Однако в городе работает комбинат практически с идентичным названием – ООО «ТК Северная Столица». Компания ранее была более известна под именем ООО «Юпитер Холл», но после череды скандалов сменила название. В прошлом месяце сотрудники Роспотребнадзора изъяли фальсифицированное сливочное масло «Традиционное» производства «Артико», которое поставлялось в школы и детские сады через эту компанию.

Примечательно, что обе компании принадлежат одному и тому же человеку – Левину Дмитрию Александровичу. Это подтверждается информацией, размещенной на Rusprofile.

Выявленные нарушения свидетельствуют о том, что сотрудники надзорных ведомств после долгого затишья приступили к исполнению своих прямых обязанностей.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.21

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