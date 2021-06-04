Модернизация аэропорта, создание сети ТПУ и реконструкция «Горской»: какие соглашения подписали на ПМЭФ-2021

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме большое внимание уделяют инвестиционным проектам. Существенная их часть ориентирована на развитие экономики и инфраструктуры Северной столицы.

В Петербурге за несколько дней проведения ПМЭФ-2021 удалось подписать ряд важных соглашений. Часть из них посвящена модернизации экономики и инфраструктуры Северной столицы. Большую роль в развитии Петербурга сыграют инвестиционные проекты.

В первый день форума было подписано соглашение о строительстве центра обработки данных в технологической долине ИТМО Хайпарк. Договор о сотрудничестве заключили АО «НПО «Импульс» холдинга «Росэлектроника» и АО «ИТМО Хайпарк». Дата-центры считаются перспективным сегментом недвижимости, они способствуют совершенствованию цифровой инфраструктуры. «В рамках контракта мы поставляем полностью готовый к работе Центр обработки данных. Это позволяет в сжатые сроки организовать функционирование критически важной инфраструктуры на территории города-спутника Южного для его дальнейшего развития», – рассказал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «НПО «Импульс» Денис Звонов.

Несколько соглашений город успел подписать в сфере дорожной инфраструктуры. Одним из ключевых стал договор Смольного с компанией «Мегалайн», возглавляемой Геннадием Корупятником, согласно которому в Петербурге появится сеть транспортно-пересадочных узлов. Они позволят горожанам с комфортом передвигаться по городу и быстро менять один вид транспорта на другой. В состав ТПУ войдут располагающиеся поблизости друг от друга станции метро, автобусные и трамвайные остановки, ж/д платформы. Звенья транспортно-пересадочного узла будут объединены открытыми и закрытыми переходами. Также в зонах ТПУ девелопер откроет гостиницы и офисы.

Источник: пресс-служба «Мегалайн»

Помимо создания сети транспортно-пересадочных узлов, в Петербурге «Мегалайн» займется реконструкцией промзоны «Горская». Перепрофилирование бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений поспособствует развитию туризма и бизнеса. На территории «Горской» компания разместит Парк Инноваций и Морской кластер, Музей дамбы, набережную, прогулочную тропу и здания под офисы. Концепцию реконструкции промзоны разработали специалисты международного архитектурного бюро MLA+. На реализацию двух проектов «Мегалайн» потребуется 236 млрд рублей, будут привлечены собственные средства компании, а также заемные средства.

Источник: пресс-служба «Мегалайн»

Также на ПМЭФ-2021 было принято решение по модернизации аэропорта и транспортной доступности в Пулково. Стоимость работ по развитию аэропортовой инфраструктуры оценили в 40 млрд рублей. Соглашение город подписал с компанией «Воздушные ворота Северной столицы». Кроме того, на форуме был подписан контракт по возведению комплекса для технического обслуживания и ремонта самолётов в Пулково. Соответствующий договор заключили вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, председатель совета директоров ООО «С7 Инижиниринг» Татьяна Филева, гендиректор аэропорта Пулково Ростислав Чернышев и президент компании НАО «А-Групп» Сергей Семёнов. Инвестиции в проект составят не менее 3 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум впервые провели в 1997 году. ПМЭФ посвящен вопросам развития экономики и бизнеса в России, ежегодно его участниками становятся известные отечественные и зарубежные эксперты. В этом году форум завершится 5 июня.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.06.21

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