В Коми тело женщины шесть дней пролежало у больницы

В Коми разыскивали 49-летнюю женщину, которая пропала несколько дней назад. Оказалось, что она скончалась неподалеку от больницы, где ей отказали в госпитализации.

Как сообщил телеграм-канал Mash, жительница Сыктывкара поступила в городскую больницу Эжвинского района с открытой травмой головы вечером 26 мая. Медики сделали ей КТ и обработали раны, после чего отпустили.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она вышла на улицу около десяти часов вечера, после этого ее никто не видел.

29 мая родственники начали поиски пропавшей. Они обратились к волонтерам. Тело женщины обнаружили в 100 метрах от входа в больницу. По данным канала, труп пролежал на улице шесть дней. Предположительно, смерть не носит криминальный характер.

Следственный комитет проводит проверку. Также служебное расследование проводят в больнице.

Сыктывкар, Зоя Осколкова

Сыктывкар. Другие новости 04.06.21

Путин сообщил о завершении строительства первой нитки «Северного потока-2». / Модернизация аэропорта, создание сети ТПУ и реконструкция «Горской»: какие соглашения подписали на ПМЭФ-2021. / Сбивший девочку петербуржец на самокате был в федеральном розыске за наркотики. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»