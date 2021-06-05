На ПМЭФ-2021 обсудили проект инновационной застройки «Залив островов»

Со 2 по 5 июня в 24-й раз проходит Петербургский международный экономический форум. В этом году на нем представили концепцию высокотехнологичной застройки намывных территорий под названием «Залив островов».

Каждый год ПМЭФ становится площадкой для представления самых перспективных и прогрессивных проектов. За долгие годы существования форума бизнесу удалось заключить контракты на триллионы рублей. Одними из самых популярных направлений, обсуждаемых на форуме, были поставки нефти, договоренности о лизинге оборудования для добычи углеводородов, строительство промышленных предприятий, жилых комплексов, платных скоростных дорог, разработки программного обеспечения и другие.

Источник: пресс-служба «Мегалайн»

Впервые проект застройки намыва приковал внимание инвесторов и политиков в 2008 году. Тогда соглашение подписали девелоперская «Группа компаний «ПИК» и УК «Морской фасад». Этот проект подразумевал строительство 1,3 млн кв. м жилья на намывных территориях Петербурга. Объем необходимых вложений оценивался в 3 млрд долларов. Двумя годами позже компания «ПИК» вышла из проекта ввиду финансовых трудностей.

Несмотря на неудавшуюся сделку 2008 года, вопрос с развитием намывных территорий до сих пор поднимается на ПМЭФ.

Так, в этом году компания «Мегалайн» совместно с «Зингер Девелопмент» представила концепцию инновационной застройки намыва в Финском заливе.

«Залив островов» – это небольшой город на острове площадью 200 га с жилой, социальной, культурной и коммерческой инфраструктурой. Возвести его планируют в акватории Невской губы с использованием новейших технологий. Помимо застройки, футуристический город будет обеспечен рекреационными зонами, сетью дорог для экологически безопасного транспорта, а также системой очистки воздуха – всем необходимым для экологичной среды.

Подразумевается, что «Залив островов» станет не только местом для жизни, но и точкой притяжения для туристов. На данный момент проект развития Северной столицы от «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» существует лишь на бумаге. Но его авторы надеются, что в 2022 году «Залив островов» будет представлен в программе ПМЭФ, и концепция получит реализацию.

Отметим, что в Северной столице совсем скоро стартуют два масштабных проекта от СК «Мегалайн». Куратором проектов станет глава компании Геннадий Корупятник. Первым проектом станет запуск пилотного транспортно-пересадочного узла. Если его реализация окажется успешной, то в городе построят сеть из 61 ТПУ. Второй проект – трансформация промзоны «Горская». Она станет многофункциональной площадкой для туризма и бизнеса. 4 июня по двум проектам были подписаны соглашения о намерениях между комитетом по инвестициям Петербурга и компанией «Мегалайн». Сумма по обоим предполагает вложения в размере 236 млрд рублей. Строительная компания планирует привлечь как заемные, так и собственные средства.

Санкт-Петербург, Андрей Романов

Санкт-Петербург. Другие новости 05.06.21

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