Суд подтвердил второй картельный сговор между «Фирма Флоридан» и «Артис-детское питание»

В картотеке дел Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовано решение по иску комбината школьного питания «Фирма Флоридан» к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. «Фирма Флоридан» попыталась оспорить решение и предписание УФАС о картельном сговоре компании с комбинатами «Артис-детское питание», «База «Мария» и «Лимак-Нева» при торгах за контракты на организацию питания в школах Приморского района. Суде не счёл доводы «Фирмы Флоридан» убедительными и оставил решение антимонопольщиков в силе.

Как установило УФАС, в 2017 году перечисленные компании вступили в сговор с целью поддержания максимально выгодных для себя цен на торгах за госконтракты на школьное питание. Всего по сговору комбинаты распределили между собой 49 закупок, общей стоимостью порядка 1,4 миллиарда рублей.

В ходе рассмотрения дела в УФАС, представители комбинатов попытались оправдать свои действия тем, что начальные цены контрактов якобы изначально были нерентабельны. Но в ходе оперативных мероприятий удалось выяснить, что стартовые цены контрактов были основаны на ценовых предложениях этих же самых компаний. То есть, «Фирма Флоридан», «Артис-детское питание», «Лимак-Нева» и «База «Мария» не только поддерживали цены на максимальном уровне, но и принимали участие в их формировании.

В итоге «Артис-детское питание», «Лимак-Нева» и «База «Мария» с доводами УФАС согласились. Только «Фирма Флоридан» попыталась оспорить это решение, сперва в рамках итогового заседания комиссии УФАС. Однако члены комиссии постановили, что «Фирма Флоридан» не смогла предоставить никаких доказательств в защиту своей невиновности и всё несогласие представителей компании свелось к тому, чтобы просто быть против.

«Общество осознает, что, лишь декларировав своё несогласие с материалами дела, самоустранилось от представления мотивированной позиции в ответ на заключение об обстоятельствах дела. После объявленного перерыва АО «Фирма Флоридан» также не представило какие-либо пояснения в свою пользу», – указано в решении УФАС.

Аналогичная ситуация сложилась и на заседании, в своём решении судья особо отметил, что «Фирма Флоридан» так и не указала, с какими конкретно утверждения УФАС она не согласна.

«АО «Фирма Флоридан» не раскрыло мотивов, по которым просит признать недействительными решение и предписание по делу № 078/01/11-1670/2019. Заявитель лишь ограничился констатацией факта о том, что считает «названные решение и предписание антимонопольного органа не соответствуют закону и иному нормативному правовому акту… а также нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежат признанию недействительными». АО «Фирма Флоридан» не сообщило суду каким именно положениям упомянутых нормативно-правовых актов не соответствуют оспариваемые решение и предписание. Также непонятно, какие именно выводы комиссии управления противоречат упомянутым нормативно-правовым актам» – указано в решении суда.

Во время заседания представитель антимонопольной службы заявил, что считает декларативные протесты «Фирмы Флоридан» злоупотреблением своими правами и попыткой затянуть сроки исполнения постановления УФАС.

«С учётом изложенного, Управление считает, что АО «Фирма Флоридан», заявляя декларативные доводы о противоречии закону решения и о факте поражения общества данными актами в правах, злоупотребляет своими процессуальными правами. Санкт-Петербургское УФАС России считает, что целью заявителя является затягивание сроков привлечения его к установленной законом ответственности», – отмечено в решении суда.

Мотивы для затягивания выполнения предписания у «Фирмы Флоридан» действительно веские и дорогостоящие. В соответствии со статьёй 14.32 КоАП России «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения и координация экономической деятельности», комбинату грозит штраф до 50% от начальной цены полученных тендеров. Учитывая тот факт, что в рамках указанного картеля «Фирма Флоридан» получила более половины распределявшихся контрактов, ей может грозить штраф в размере до 350 миллионов рублей. Учитывая данный факт, не исключено, что в ближайшее время комбинат может попытаться оспорить и это судебное решение.

Отметим, что в декабре 2020 года УФАС был выявлен ещё один картельный сговор между «Фирмой Флоридан» и «Артис-детское питание». Комиссией УФАС было установлено, что комбинаты в сговоре распределяли между собой контракты на школьное в Кировском районе. Всего картелем было получено 14 госзакупок на общую сумму свыше 450 миллионов рублей. Следовательно, компаниям грозит штраф до 225 миллионов рублей каждой. Таким образом, по совокупности двух дел «Фирме Флоридан» может грозить штраф свыше полумиллиарда рублей.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 06.06.21

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