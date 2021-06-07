Под Санкт-Петербургом мужчину хотели сжечь заживо

Под Санкт-Петербургом неизвестные совершили покушение на 42-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с сильными ожогами.
Инцидент произошел на территории садоводства «Рехколово», расположенного у поселка Ольховка Пушкинского района. Как пояснил сам пострадавший – гражданин Узбекистана – неизвестные на территории дачи облили его бензином и подожгли.
Мужчину доставили в травматологический пункт № 8 НИИ им. Джанелидзе. Врачи диагностировали у пациента о ожоги лица, шеи, обеих конечностей, резанную рану челюсти, а также частичную ампутацию ушной раковины. Медики оценивают состояние иностранца как тяжелое.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 07.06.21
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