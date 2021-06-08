В пирсинг-салоне в Петербурге нашли мертвых девушек

В Санкт-Петербурге обнаружили два женских трупа в салоне пирсинга и татуировок. На месте задержали еще четыре человека. Молодые люди употребляли наркотики.

Тела двух девушек 22 и 23 лет нашли в помещении на улице Жуковского, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На трупах нет следов насилия. Известно, что одна из умерших приехала в Петербург из Сочи, вторая – из Волгоградской области.

В салоне находились еще четверо петербуржцев, один из которых арендовал это помещение. Кроме того, правоохранители обнаружили на месте пакеты с остатками неизвестного вещества и трубку для курения.

В обстоятельствах смерти девушек разбирается полиция. Задержанных опросили, составили на них протоколы по ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ), после чего отпустили.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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