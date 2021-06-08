Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за риска радиационного загрязнения

В поселке Кузьмолово Ленинградской области ввели режим повышенной готовности. Меры нужны для предотвращения радиационного загрязнения.

«Такое решение было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника», – сказал вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин.

Ситуацию отслеживают с помощью датчиков мониторинга радиационной обстановки. Превышений радиационного фона не зафиксировали, объект не представляет угрозы для жителей, передает РИА «Новости».

В поселке находится предприятие ФГУП «РНЦ Прикладная химия», которое производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию. По данным местных СМИ, на предприятии не решен вопрос охраны опасных объектов.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.06.21

«Граждане устали от воровства и наглости власти»: в Госдуме назвали «красную цену» «Единой России». / В пирсинг-салоне в Петербурге нашли мертвых девушек. / ФАС ответила на попытки «Фирмы Флоридан» затянуть дело о картельном сговоре в Приморском районе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»