В летнем лагере под Петербургом избивали детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг в отношении лагеря «Мечта» в Ленинградской области. Отдыхающие там дети пожаловались родителям на побои и издевательства.

Жалобы со стороны детей опубликовали их родители в соцсетях. По их словам, в лагере нет вожатых, Некоторые также заявили об агрессии и насилии со стороны группы воспитанников.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору). На место прибыли следователи и криминалисты, провели обыски и изъяли необходимую документацию.

Кроме того, проверку организовала Приозерская городская прокуратура, которая также устанавливает все обстоятельства произошедшего, после чего будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.06.21

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