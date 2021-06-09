Задержаны бывшие топ-менеджеры завода «Звезда» по подозрению в растрате 142 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержаны бывшие руководители машиностроительного завода «Звезда» по подозрению в растрате более 142 млн рублей. В их числе оказались бывшие гендиректора Павел Плавник и Михаил Лобин, а также экс-заместитель гендиректора Олег Григорьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Всего в деле четверо подозреваемых. Четвертый фигурант также задержан, его имя не уточняется.

Само уголовное дело о растрате было возбуждено в апреле, а подозреваемых задержали накануне.

По версии правоохранителей, задержанные растратили деньги ПАО «Звезда» на сумму свыше 142,3 млн рублей. Соучастники переводили деньги завода на расчетные счета организаций, не осуществляющих реальную деятельность, в рамках фиктивных договоров под предлогом поставки товаров для нужд предприятия.

В ходе обысков по местам проживания и работы задержанных были изъяты автомобили Mercedes GLE400 и Tesla, более 2 млн рублей наличными, компьютерная техника, телефоны, флэш-карты, документы на недвижимость, документы и печати различных организаций.

Завод «Звезда» создан в 1932 году. Основным видом деятельности предприятия является разработка и производство высокооборотных дизелей мощностью от 500 до 7400 кВт для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 09.06.21

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