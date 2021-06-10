В санатории в Ленобласти два повара устроили дуэль на ножах

В одном из санаториев Ленинградской области два сотрудника устроили поножовщину. В результате один человек был госпитализирован.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в санатории Сестрорецка. Два повара устроили разборки с применением рабочего инвентаря.

Охранник обнаружил окровавленным одного из участников драки и вызвал полицейских. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Он получил порезы кисти и левого предплечья, а также колото-резаную рану в область живота.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 09.06.21

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