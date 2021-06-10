ФАС меняет тактику по борьбе с картелями на рынке школьного питания

Накануне, 9 июня, стало известно имя нового главы отдела Федеральной антимонопольной службы по борьбе с картелями. Им стал Григорий Радионов, ранее занимавший должность прокурора Западного административного округа Москвы. Он пришёл на смену Андрею Тенишеву, который возглавлял отдел с 2013 года. Об увольнении Тенишева стало известно 8 июня, хотя ведомство он покинул ещё в мае. Причина ухода главного «борца с картелями» может быть связана с многочисленными картельными сделками в системе госзакупок и переделом рынка социального питания в Петербурге.

Смена приоритетов ФАС

По информации РБК, Андрей Тенишев был уволен из ФАС в конце мая 2021 года без публичного объяснения причин, проработав в ведомстве почти 8 лет. Его обязанности временно исполнял финалист конкурса «Лидеры России» Антон Тесленко, который с 2018 года был заместителем руководителя.

Сам Тенишев, по информации РБК, о причинах своего увольнения распространяться не стал, добавив лишь, что эта информация относится к его личной жизни. Действительно ли это так, наша редакция утверждать не берется, однако учитывая все обстоятельства, которые происходят вокруг региональных подразделений ФАС и системы госзакупок, можно предположить наличие других причин для ухода с занимаемого восемь лет поста. Стоит отметить, что в ноябре 2020 года сменился и глава ФАС . Игорь Артемьев руководил ей на протяжении 16 лет и был освобожден от должности распоряжением Правительства РФ.

Уход Артемьева с должности повлек за собой ряд других перестановок в кадровой системе ФАС, которые затронули и регионы. Речь идет о Петербурге. СМИ ранее писали, что Артемьев мог выступать покровителем главы петербургского УФАС Вадима Владимирова, который также решил сложить с себя полномочия спустя пару месяцев после ухода Артемьева. Учитывая, что Тенишев был «главным борцом с картелями» в ФАС, его увольнение может быть связано с деятельностью УФАС Петербурга и сложившейся ситуацией в самой картелизированной в экономике города отрасли – социальном питании.

В пользу этой версии говорит комментарий ФАС в ответ на запрос издания «Ъ». В ведомстве отметили, что перед антикартельным отделом поставлена задача по пересмотру подходов к работе, дополнительные усилия будут направлены на борьбу с картелями в социально значимых сферах.

«Будет усилена работа по борьбе с картелями при проведении торгов, реализации национальных проектов, будут активнее развиваться цифровые методы борьбы с картелями», – приводит «Ъ» слова ФАС.

Напомним, школьное питание было включено в национальный проект «Демография» ещё в 2019 году. После того, как оно стало бесплатным для всех российских учеников начальных классов, его роль в нацпроекте усилилась. В то же время, с начала 2019 года ФАС раскрыла самые крупные картели на рынке, и в большинстве случаев в них состояли комбинаты из Санкт-Петербурга.

Однако выявление сговоров не помешало компаниям продолжить работу. Так, два крупнейших комбината города «Артис-Детское питание» и «Фирма Флоридан» уже дважды были уличены в сговорах на 2 миллиарда рублей, но после уплаты штрафов продолжают получать госконтракты. Новая же тактика ФАС – это отказ от «палочной системы» в пользу антимонопольного комплаенса, то есть смена приоритета с наказания за нарушения на их предотвращение.

Картельное многообразие Петербурга

Система госзакупок Петербурга в последние годы неразрывно связана с картельными сделками. Согласно статистике, крупные картели образовывались в различных отраслях – дорожном строительстве, медицине, благоустройстве и прочих. Так, с 2018 года одним из наиболее весомых ценовых сговоров стал так называемый «снежный картель». Дорожные компании договорились между собой, что позволило им в ходе торгов в период с 2016 по 2019 годы совокупно получить 39 контрактов на сумму 24 млрд рублей. Также в 2019 году был выявлен крупный «медицинский картель» состоящий из 13 компаний. В 2015-2018 годах фирмы участвовали в более чем 200 торгах на поставку медикаментов и расходных материалов в бюджетные медучреждения Санкт-Петербурга. Совокупный объем контрактов составил почти 850 млн рублей.

Однако даже столь громкие дела, наносящие городу серьезный финансовый ущерб, меркнут на фоне ситуации в сфере социального питания. С 2018 года УФАС выявило 6 картелей при проведении торгов на поставку питания в школы и детские сады Петербурга. Последний картель был обнаружен в декабре 2020 года между поставщиками АО «Фирма Флоридан» и «Артис-Детское питание» по контрактам на сумму более 450 млн рублей. Попытки «Флоридана» оспорить это решение результата не принесли – рассмотрев материалы дела, суд встал на сторону ведомства. Общий объем контрактов, заключенных с нарушением антимонопольного законодательства, достигает нескольких миллиардов.

Многие предположительные картели могут до сих пор оставаться не замеченными УФАС. Журналисты выяснили, что в вероятном картельном сговоре могли участвовать крупные поставщики питания, которые ранее не фигурировали в проверках УФАС. Например, комбинат питания «ТЗБ «Петроградская», по версии СМИ, вероятно, мог иметь некие договоренности с «Юпитер Холл», «ТД Профпит» (ныне ООО «Аркада»), а также «Северной столицей» и «Северной Пальмирой».

Как картели могут влиять на кадровую систему ФАС

Большое количество антиконкурентных сделок привело к тому, что сфера соцпитания Петербурга стала самой картелизированной в экономике города. Неудивительно, что СМИ связывали уход Владимирова с тем, что без покровительства Артемьева он не смог справиться с давлением и попыткой комбинатов и заинтересованных лиц устроить передел рынка питания.

Учитывая, что спустя всего несколько месяцев после ухода с поста главы УФАС Петербурга Владимирова был уволен и руководитель управления по борьбе с картелями Тенишев, можно предположить, что картелизированная сфера соцпитания Петербурга могла оказать влияние на процессы внутри ведомства. Ведь очевидно, что ситуация на рынке госзакупок Северной столицы в сфере питания только ухудшалась. Под удар попал даже глава Управления соцпитания (УСП) Алексей Барабанщиков. Именно его ведомство курирует вопросы, связанные с обеспечением школ и детсадов едой. 20 мая на него было совершено нападение неизвестными, главе УСП удалось избежать серьезных травм. СМИ связывали данный инцидент с деятельностью лиц, которые заинтересованы в переделе рынка соцпитания.

Кадровые перестановки, которые в последний год происходят в Федеральной антимонопольной службе и ее региональных подразделениях, вероятно, могут быть вызваны невозможностью отдельных сотрудников и руководства решить проблемы, с которыми сталкивается ведомство при работе с нарушениями в системе госзакупок. Сложившаяся в Петербурге ситуация в сфере социального питания, вероятно, оказывала существенное влияние на эти процессы, с чем может быть связано отстранение от работы как главы УФАС Петербурга Владимирова, так и руководителя управления по борьбе с картелями ФАС Тенишева.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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