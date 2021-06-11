К компаниям «Артис» подан пятый иск о взыскании задолженности по поставкам

В четверг, 10 июня, в картотеке дел Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области появилась информация об иске компании «Фармфид Консалтинг» к сельхозпредприятию «Сельцо» на 1,1 миллиона рублей. Учитывая специфику обеих компаний, речь может идти о взыскании задолженности за поставки кормов для крупного рогатого скота.

«Сельцо» является основным поставщиком сырья для завода «Молочная культура», крупного производителя молока премиум-сегмента. Оба предприятия входят в состав Группы компаний «Артис». Отметим, что с начала года «Сельцо» и «Молочная культура» стали ответчиками ещё по двум искам, которые также могут являться делами о взыскании задолженности, общая сумма претензий по двум искам превышает 3 миллиона рублей.

Отметим, что днём ранее в картотеке был зарегистрирован уже второй иск поставщика мясной продукции «Мит Кинг» к комбинату «Артис-детское питание», также входящему в Группу компаний «Артис». Сумма претензий по этим искам составляет 3,6 миллиона рублей.

Таким образом, с начала года поставщики предъявили претензии Группе компаний «Артис» уже пять исков на общую сумму свыше 7,7 миллиона рублей. Чем вызваны массовые задержки выплат контрагентам на сегодняшний день не известно. Однако они могут свидетельствовать о наличии финансовых сложностей у «Артис».

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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