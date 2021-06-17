Калининградская область усилила антиковидные ограничения

Власти Калининградской области на фоне ухудшения эпидситуации ужесточили антиковидные меры, сообщается на сайте регионального правительства.

Согласно постановлению правительства, с 17 июня в регионе запрещается проводить массовые мероприятия с неопределенным числом участников, а также размещать в гостиницах и гостевых домах детские туристические группы из других регионов.

Кроме того, кафе, рестораны, бары в течение двух недель не будут работать с 00:00 до 06:00, за исключением обслуживания на вынос и доставка. Заведения общепита и фуд-корты, расположенные в торговых центрах и не имеющих отдельного входа, должны сократить число посетителей на 50%.

Деловые мероприятия разрешено проводить, если на них присутствуют не более 150 человек. При этом участники должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на Covid-19, полученный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия, либо сертификат о вакцинации.

Помимо этого, не будет работать фан-зона на территории стадиона «Калининград».

Работодателям рекомендовано направить на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

За последнюю неделю в Калиниградской области фиксируется порядка 70-80 новых случаев заражения ковидом ежедневно, тогда как в середине мая суточный прирост заболевших составлял 50-60 человек.

Калининград, Наталья Петрова

Калининград. Другие новости 17.06.21

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