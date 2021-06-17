Эксперты уверены в безопасности намывных территорий в Петербурге

Создание намывов является перспективным направлением развития Петербурга. Проект, связанный с возведением искусственных территорий в акватории Финского залива, недавно показали на Петербургском международном экономическом форуме.

На полях ПМЭФ-21, который проходил со 2 по 5 июня, обсудили ряд интересных проектов, в том числе концепцию «Залива островов», представленную компаниями «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент». В рамках проекта планируется намыть искусственный остров в 5 километрах от «Лахта-центра». На острове хотят построить жилые кварталы, разбить парки и создать развитую инфраструктуру для жизни, учебы и бизнеса.

Технологию намывов давно используют в Петербурге (с ее помощью расширяли Васильевский и Заячий острова). Эксперты сходятся во мнении, что на фоне стремительного роста населения намывы являются наиболее перспективным вектором развития города.

Специалисты проводили исследования, касающиеся намывных территорий, и сделали выводы о безопасности намыва. Так, сотрудники ВНИИ гидротехники имени Б.Е. Веденеева и глава отдела «Гидравлика, гидроледотермика и использование водохранилищ» Владимир Прокофьев изучили влияние намывных островов на акваторию Финского залива.

«При подъеме уровня воды в Невской губе при закрытых водопропускных и судопропускных устройствах КЗС и при фактически неизменной за время наводнения отметке воды в Ладожском озере, расход Невы будет не постоянным, а постепенно снижаться, – подчеркнул Прокофьев.

Известный эколог Юрий Шевчук, в свою очередь, отметил важность правильного подхода к реализации подобных проектов, чтобы полностью исключить негативное влияние на экологическую обстановку.

При разработке проекта «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» учли рекомендации урбанистов и экологов, грамотно вписав остров в экосистему Финского залива.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 17.06.21

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