Автобус с заключенными попал в аварию под Псковом

В Псковской области автобус с заключенными попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария произошла накануне на трассе Санкт-Петербург – Невель. Легковой автомобиль врезался в стоявший на обочине автобус КАВЗ, в котором находились осужденные исправительной колонии.

В результате медицинская помощь понадобилась трем пассажирам автобуса – осужденным ИК-2 1985, 1976 и 1995 годов рождения, а также водителю легковушки.

Псков, Зоя Осколкова

Псков. Другие новости 17.06.21

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