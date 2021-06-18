В Петербурге семь человек пострадали при столкновении двух автобусов

В Санкт-Петербурге два пассажирских автобуса попали в аварию. В результате семь человек пострадали, в том числе один ребенок. Об этом сообщают экстренные службы.

ДТП произошло на перекрестке улицы Варшавской и Ленинского проспекта. Столкнулись два городских рейсовых автобуса. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», маршрутка врезалась в ожидающий зеленого сигнала светофора автобус.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили семь человек, в том числе один несовершеннолетний. Все пострадавшие досталены в больницы.

На месте работают сотрудники ГИБДД. По факту аварии проводится проверка.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.06.21

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