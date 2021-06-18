Инвестиции покинули Петербург

Падение Санкт-Петербурга в рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах на четыре позиции стало предметом освещения в крупных экономических СМИ федерального уровня, что не могло остаться незамеченным в Смольном. В сложившейся ситуации, которая бьет по имиджу города, в аппарате губернатора Александра Беглова рассматривают возможность кадровых перестановок в Комитете по инвестициям Романа Голованова.

Новый национальный рейтинг был представлен Агентством стратегических инициатив (АСИ) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего в Северной столице в начале июня. Согласно расчетам АСИ, по итогам 2020 года Санкт-Петербург занял восьмое место в списке, опустившись до уровня Самарской, Сахалинской, Ярославской и Калужской областей. При этом годом ранее город на Неве занимал четвертую строчку рейтинга.

На низкие темпы развития Петербурга обращают внимание не только региональные, но и крупные федеральные СМИ, а также гости города из Москвы и других регионов России, которых ситуация приводят в замешательство. У общественности уже формируется мнение, что Северная столица постепенно становится «недоразвитым» и дотационным регионом, неспособным привлечь крупные инвестиции, в связи с чем руководство города вынуждено искать варианты решения проблемы.

Итоги ПМЭФ показали, что инвесторы не хотят вкладывать большие суммы в крупные городские проекты. За время форума Санкт-Петербург подписал соглашения на сумму более 600 миллиардов рублей. Для сравнения, Ленинградская область смогла привлечь в регион 1 трлн 32 млрд 36 млн рублей. Стоимость самого крупного соглашения Ленобласти составила 848 миллиардов, тогда как в Петербурге наиболее выгодный проект оценивается лишь в 236 млрд.

Поиск потенциальных инвесторов, как и продвижение перспективных проектов входит в компетенцию Комитета по инвестициям, председателем которого является Роман Голованов. На сегодняшний день в ведомстве наблюдаются серьезные системные проблемы, заключающиеся в низкой положительной динамике, отсутствии комплексных инвестиционных предложений, направленных на приоритетное развитие города, и пассивной позиции руководства профильного комитета. Сейчас КИ занимается лишь объяснением, почему реализовать тот или иной перспективный проект невозможно, вместо того, чтобы обеспечивать благоприятную среду для их беспрепятственной реализации.

В Смольном уже в этом году будут рассмотрены предложения по пересмотру критериев наделения статусом стратегических инвестпроектов, инвесторов и партнеров, который позволяет получить земельные участки целевым образом без проведения торгов и платить пониженную арендную ставку. Сейчас для получения статуса инвестор должен вложить не менее 1-2 млрд рублей в развитие различных отраслей – от здравоохранения, инноваций и туризма до промышленности, транспортно-логистического комплекса и объектов коммунального хозяйства. Изменения могут затронуть параметры предоставления земли в зависимости от качества, а не объема инвестиций, с учетом инновационности продукта, создания рабочих мест и налоговых отчислений. В экспертном сообществе считают, что наличие порога по размеру инвестиций отсеивает определенную часть качественных инвесторов, а его снижение будет способствовать усилению инвестиционной привлекательности региона.

Не способствует росту темпов развития Санкт-Петербурга и отсутствие у Комитета по инвестициям актуальной инвестиционной стратегии. Она была утверждена еще в 2014 году, но к настоящему времени так и не была обновлена с учетом изменений общей экономической ситуации. Также нет со стороны комитета должного контроля за стратегическими контрактами, в связи с чем так и не были реализованы проекты строительства объектов по 6 соглашениям, которые планировалось завершить к 2020 году.

Стоит обратить внимание и на распорядительные документы КИ, направленные на все большую бюрократизацию. Количество положительных актов по реализации и развитию инвестиционных проектов составляет не более 15% от общего числа. Кроме того, Комитет включает в план показателей эффективности своей деятельности параметры, которые от него не зависят, такие как совокупный объем затрат на приобретение или создание основных средств, в число которых, в частности, входят строительство или реконструкция объектов недвижимости и закупка оборудования.

При этом расходная часть бюджета КИ на 2021 год составляет 5 270 000 000 рублей. Из них 5 млрд направлены на возмещение ООО «СКА Арена» части расходов по концессионному соглашению «Создание многофункционального спортивно-досугового комплекса» (СКК «Петербургский»), а 167 млн являются субсидиями СПб ГУП «Управление Инвестиций». Даже в 2020 году было заключено всего два концессионных соглашения, которые активно продвигали в СМИ как «достижение» инвестиционного комитета. Но инициированы эти проекты были еще в период с 2010 по 2016 годы.

Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что в нынешних реалиях Комитет по инвестициям имеет низкие темпы проработки и заключения концессионных соглашений. Учитывая имеющиеся в ведомстве проблемы и неэффективность в вопросе привлечения в город крупных инвесторов, возникает закономерный вопрос об уровне компетентности Романа Голованова на посту председателя.

Примечательно, что в 2008 году он уже работал в Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга. Тогда, как и сейчас, его непосредственным руководителем был Максим Соколов, который в настоящее время занимает должность профильного вице-губернатора, курирующего работу Голованова. Роман Алексеевич вернулся в комитет в 2019 году, и старые коллеги снова стали работать вместе после назначения Максима Юрьевича заместителем губернатора, контролирующим деятельность КИ. Однако на уровень работы ведомства такое кадровое решение не оказало положительного влияния, а падение Северной столицы в рейтинге состояния инвестклимата стало показательным результатом деятельности Голованова на занимаемом посту.

Сложившаяся ситуация прямо отражается на позициях губернатора Александра Беглова, который рассматривает возможность кадровых перестановок в комитете. Такое решение может поспособствовать возвращению Санкт-Петербургу инвестиционной привлекательности и созданию необходимых условий для реализации более крупных и выгодных для города проектов в будущем.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.06.21

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