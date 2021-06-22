«ТД «Ленинградский» мог заразить петербургских школьников листериозом

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области отчиталось о результатах проверки на складе у «ТД Ленинградский». Компания организует поставки питания в школы и детские сады Санкт-Петербурга.

Согласно информации, размещенной Генеральной прокуратурой России, в ходе инспекции на складе было выявлено, что санитарная и личная одежда работников комбината хранилась вместе, что нарушает санитарные требования. Специалисты РПН установили, что в помещении «склад фрукты, овощи» не проводилась уборка с применением моющих средств, так как в районе подъемного механизма были обнаружены загрязнения на стене, а на полу пыль и грязь.

Также было установлено, что внутренняя отделка помещений частично не устойчива к уборке влажным способом и обработке дезинфицирующими средствами. Помимо того, в трех морозильных камерах напольное покрытие имело дефекты в виде щелей между стыками металлической обшивки и пола.

Однако самое вопиющее нарушение было выявлено после отбора проб мясной продукции. Специалисты взяли для лабораторного анализа «филе грудки куриное (замороженное)», упакованное в полиэтиленовый пакет весом 2 кг, производства компании ООО «Вкуснотут». Экспертиза показала, что продукция по микробиологическому показателю не советует требованиям СанПиНа, а именно в ней были обнаружены бактерии листерии. Бактерии способны вызвать серьезное заболевание – листериоз.

Примечательно, что, согласно статистике, столь опасное инфекционное заболевание может привести к летальному исходу в 30% случаев. В группу риска входят дети, особенно новорожденного, младенческого и дошкольного возраста (возраст от 0 до 6 лет).

Отметим, что ранее сотрудники УФАС разоблачили картельный сговор, в котором состоял «ТД Ленинградский» и ООО «Северный торговый путь». Общая сумма тендеров превысила 14,6 млн рублей. Компании при участии в торгах за госконтракты использовали общие адреса, электронную почту и ip-адреса, что свидетельствовало о наличии картеля.

На сегодняшний день остается неизвестно, сколько такой продукции могло попасть на столы к детям. Однако поставщик отделался лишь незначительным штрафом и продолжит работу в новом учебном году с детьми, что не может не вызывать опасения.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 22.06.21

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