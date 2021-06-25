Под Петербургом потерпел крушение вертолет Росгвардии

В Ленинградской области разбился транспортно-боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. Трое военнослужащих погибли. СКР возбудил уголовное дело.

По данным следствия, вертолет Ми-8 войсковой части 3693 около 20:00 поднялся в воздух для учебно-тренировочного полета в Гатчинском районе. Спустя некоторое время он пропал с экранов радаров. Позже стало известно, что судно потерпело крушение.

«На борту находились трое членов экипажа, они погибли. Экипажу удалось увести падающий вертолет от деревни, жилые постройки в результате инцидента не задеты», – сообщили в Следственном комитете.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Помимо следователей на место выехала комиссия Северо-Западного округа Росгвардии под руководством начальника авиации, проводится расследование.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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