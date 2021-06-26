«Отстающее метростроение»: Соколов надеется на деньги Москвы

Вице-губернатор Максим Соколов видит перспективу развития метро Петербурга и считает, что в этом поможет финансирование федерального центра. В свою очередь сегодня нет гарантий, что Москва предоставит деньги на строительство станций и закупку вагонов. Своих средств на развитие метрополитена у города нет.

Оптимизм Соколова

Максим Соколов рассказал журналистам «Коммерсанта» о перспективах метростроения в Петербурге. Город подал заявку в федеральный центр на закупку около 1000 новых вагонов. Также запрошено более 80 млрд рублей на финансирование строительства новых станций метро, однако решения о предоставлении средств не принято, рассказал вице-губернатор. По словам Соколова, метро в Петербурге будет строиться даже и без федеральной помощи, однако с ней процесс можно ускорить. Чиновник также заявил, что в ближайшей перспективу Северная столица не получит кольцевую ветку метрополитена по причине высокой стоимости работ.

« <…> Кольцевая линия – это, к сожалению, далекая перспектива: по самым скромным оценкам, она оценивается не менее чем в 500 миллиардов рублей, а это деньги, сравнимые с бюджетом всего города», – процитировал вице-губернатора «Коммерсант».

«Нет света в конце тоннеля»

Реальное положение дел и опыт строительства новых станций в Петербурге указывает, что метростроение вряд пойдет по описанному Соколовым позитивному сценарию. Это касается как закупки вагонов, так и строительства новых станций.

«Петербургский метрополитен» ранее оценил средний износ подвижного состава в 56,5%. По данным предприятия и Смольного, необходимо списать 312 вагонов серии «Ем» 60-х годов выпуска, а также еще около 300 вагонов модели 81-717/714 из-за приближающегося окончания срока эксплуатации. Помимо этого, нужно закупить подвижной состав для планируемых новых станций. Суммарно городу нужно купить 950 единиц техники за ближайшие 10 лет, объем вложений был оценен в 140 – 200 млрд рублей.

Но на свои деньги город не может купить технику – в бюджете на 2021-2023 годы заложено всего 10,1 млрд рублей. Потому остается надеется на федеральный центр и одобрение лизинга с освоением бюджета Фонда национального благосостояния. Однако нет никаких гарантий, что Москва одобрит запрос в полном объеме и город закупит нужное количество вагонов, о чем ранее отмечалось в СМИ.

Как писала «Фонтанка», может сложиться ситуация, при которой недооснащенность метро приведет к еще большему износу вагонов на линиях, сама техника не будет отвечать требованиям для перевозки маломобильных граждан, а новые станции останутся без составов. Не исключался комичный сценарий, отсутствия подвижного состава на достроенных оранжевой и коричневых ветках.

Само строительство новых станций под вопросом. И не важно есть финансирование из федцентра или нет. Схема развития метрополитена регулярно переписывается, а сроки открытия станций переносятся на годы вперед или вовсе отменяются, что указывает на отсутствие четкого планирования. Одна из причин такого положения – слабый контроль за транспортными ведомствами со стороны вице-губернатора. Примечательно и то, как строились некоторые станции под кураторством чиновника. Так, Соколов контролировал создание «Беговой» и «Зенита» к ЧМ-2018. После сдачи станций контрольные проверки выявили около 1000 недостатков, что привело к необходимости проведения дорогостоящего допремонта.

В условиях постоянной коррекции схемы развития метрополитена и недостаточного контроля транспортных ведомств со стороны аппарата Смольного, о кольцевой линии можно пока не вспоминать. При Соколове ее скорее всего не проложат. И дело не в высокой стоимости, а в срыве сроков появления станций, составляющих контур кольцевой.

Напомним, 22 июня на второй линии метро Петербурга остановили движение поездов. Станцию «Парнас» закрыли полностью, на станциях «Проспект Просвещения» и «Озерки» ограничили вход. Причина – прорыв кабеля фидерной зоны, подающего напряжение в энергосистему. Из-за этого остановились поезда. По информации СМИ до эвакуации экстренными службами 250 пассажиров провели в душных вагонах 1,5 часа из-за ожидания прибытия на место аварии вице-губернатора Максима Соколова.

Это не первый случай, когда не выдержал фидер. В марте из-за задымления в тоннеле поезда проходили «Маяковскую» без остановки. Как писала «Фонтанка», фидер просто не выдержал одновременного старта двух составов с асинхронным тяговым приводом.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 25.06.21

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