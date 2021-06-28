Смольный раскритиковали за неумение оценивать окупаемость инвестиций

В бюджете Санкт-Петербурга нет денег для реализации инфраструктурных проектов. По этой причине Смольный прибегает к заимствованиям из федерального бюджета и помощи банков, заинтересованных в инвестировании в транспортную сферу. Однако эксперты видят проблему – в городе чиновники плохо оценивают окупаемость инвестиций и не просчитывают последствия. Критика в очередной раз указывает на низкую эффективность работы комитета по инвестициям Романа Голованова.

Неоднозначные кредиты на инфраструктуру

Власти Петербурга намерены форсировать обновление транспортной инфраструктуры города, нехватка которой ощущается в последние годы. В ближайшие годы администрация планирует ускорить строительство новых станций метро, проложить первую очередь ШМСД и магистраль М-32 в Приморском районе, реконструировать Зеленогорское шоссе, обновить дорожную сеть Кронштадта, а также построить новую развязку ЗСД в районе Шкиперского протока.

Однако амбиции Смольного не совпадают с его возможностями – у города нет столько денег в бюджете для реализации проектов. В связи с этим власти прибегают к заимствованиям. На данный момент подана заявка в Минтранс РФ на получение инфраструктурных кредитов (3% на 15 лет) объемом 208,4 млрд рублей. Желание поучаствовать в проектах выказывают и банки – ВТБ, «Газпром», «Евразийский банк развития» и другие.

В экспертном сообществе неоднозначно относятся к использованию кредитов, что показал опрос «Делового Петербурга». С одной стороны, ряд специалистов не видит проблем и отмечает, что бюджет Петербурга вполне сможет справиться с госдолгом и его обслуживанием. На данный момент предельный размер долга субъекта составляет 24% от доходной части бюджета, но законодательные лимиты на заимствования позволяют поднять его до 70%. Помимо этого, возможно совмещение кредитов с механизмом государственно-частного партнерства (ГЧП).

«Финансовая устойчивость города оценивается как высокая, долговая нагрузка находится на уровне около 14% к налоговым и неналоговым доходам. Расходы по обслуживанию долга не оказывают давления на бюджет», – отметила в беседе с «ДП» старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева.

С другой стороны, привлечение кредитов из федцентра критикуется. По мнению гендиректора инвестгруппы «РВМ Капитал» Феликса Блинова, для любого города наиболее желаемый вариант реализации проектов – привлечение внебюджетных инвестиций. В рамках ГЧП инвестор снижает затраты на проект, что также понижает стоимость услуги для конечного пользователя. Это выгодно для региона и граждан. При государственно-государственном партнерстве (привлечение бюджетных инвестиций, сотрудничество с госбанками), подрядчик выбирается в условиях ограниченной конкуренции и только он зарабатывает на проекте. В перспективе стоимость работ компенсируют пользователи услуги. Поэтому удобней всего привлекать инвестиции и применять ГЧП.

В свою очередь, фактические исполнение в Петербурге механизмов ГЧП, подразумевающих инвестирование средств частного бизнеса, у многих вызывает вопросы. Сказывается работа ряда комитетов, плохо оценивающих окупаемость инвестпроектов.

«Вопрос всех кредитов в том, что это всё равно кредиты. И выбирать проекты надо не по принципу «это давно надо было», а по принципу окупаемости инвестиций. У нас же очень плохо умеют просчитывать последствия <…>», – заявил источник «ДП» в Смольном.

«Деловой Петербург» также отметил, что рост долговой нагрузки ляжет на плечи петербуржцев. Доля бизнеса в виде налога на прибыль в доходы бюджета снизилась с 29 до 24%. В тоже время взносы жителей налогами с 2019 года выросли с 44 до 46%.

Новый «камень в огород» Голованова

Привлечение инвесторов в город, заключение с ними инвестсоглашений и отработка механизмов ГЧП – зона ответственности комитета по инвестициям, председателем которого является Роман Голованов. Контролирует работу Коминвеста вице-губернатор Максим Соколов. В виду этого критика о плохой оценке окупаемости инвестиций в очередной раз обращает внимание на существующие проблемы комитета и слабого контроля его работы со стороны Соколова. Из-за малорезультативной работы комитета и вице-губернатора городу приходится использовать госкредиты, а жителям расплачиваться за возрастающую долговую нагрузку.

О неудовлетворительной деятельности комитета по инвестициям вновь заговорили после завершения ПМЭФ, где был показан актуальный рейтинг инвестпривлекательности регионов РФ «Агентства стратегических исследований». Согласно его данным, в 2021 году Петербург ушел из пятерки лидеров и оказался на 8-м месте. Соколов пытался объяснить это цикличностью инвестциклов. Однако анализ СМИ показал, что это больше проблема низкой эффективности Коминвеста.

РИА «Новый День» отмечал наличие системного кризиса Коминвеста – отсутствие актуальной инвестиционной стратегии, низкая инициативность по инвестпредложениям, бюрократия, низкие темпы проработки концессионных соглашений по ГЧП. Агентство отмечало, что ведомство Голованова больше занято объяснением причин провалов проектов, нежели созданием условий для их реализации.

Портал «Городовой» отметил и другие проблемы: низкую динамику проведения торгов и присвоения инвесторам стратегического статуса, большое количество отказов в предоставлении земель. C 2019 по 2020 год Коминвест провел всего 14 торгов по предоставлению земельных участков, выпустил три постановления о признании инвестора стратегическим. Это в несколько раз меньше, чем в периоды до прихода Голованова на руководящую должность в комитет. За 2020-й год комитет вынес 443 распорядительных акта, но только 60 были в пользу реализации инвестпроектов. При этом 314 из них касалось отказов в проведении торгов и предоставлении земель. «Городовой» отмечал, что низкая эффективность работы Коминвеста Голованова объясняет, почему Смольный начал рассматривать возможность перестановок в ведомстве.

В контексте озвучиваемой критики стоит задуматься о том, что если работа Коминвеста не будет отлажена, а в город так и не будут приходить инвесторы, то городская казна в перспективе может опустеть из-за нагрузки по обслуживанию долгов.

Напомним, на ПМЭФ-2021 Петербург подписал дополнительное соглашение с «Евразийским банком развития» об увеличении кредитной линии на 1,5 млрд рублей на строительство развязки ЗСД в районе Шкиперского протока на Васильевском острове.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.06.21

Рост цен на лекарства в России за год превысил 11%. / Калининградская область готовит ковидные ограничения для туристов. / «Отстающее метростроение»: Соколов надеется на деньги Москвы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»