В Санкт-Петербурге прогулочный теплоход сел на мель

В Санкт-Петербурге теплоход сел на мель. С судна эвакуировали 78 человек. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в акватории Невы. Прогулочное судно «Моя мечта» село на мель у дома 42 на Смольной набережной. На борту находились 85 человек, из них 63 ребенка 16-18 лет, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«Эвакуированы на берег и размещены в автобусах 78 человек. На борту остался экипаж из семи человек. Разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет», – говорится в сообщении надзорного ведомства. После этого судно удалось снять с мели.

Прокуратура проведет проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.06.21

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