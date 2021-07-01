Житель Санкт-Петербурга перевел мошенникам 16 млн рублей

Петербуржец лишился 16 млн рублей из-за телефонных мошенников. Мужчина отдал аферистам не только свои сбережения, но и взял кредит.

68-летний мужчина, работающий главным конструктором в Конструкторском бюро специального машиностроения, обратился в полицию накануне. Он заявил, что стал жертвой мошенников, пишут местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам мужчины, в период с 1 по 25 июня с различных номеров звонил неизвестный и, представившись специалистом финансового отдела, сообщал, что злоумышленники пытаются похитить деньги. Чтобы их уберечь, он предложил перевести все денежные средства на безопасный счет.

Более того, пенсионер взял кредиты под залог недвижимости и полученные деньги также направил по указанным реквизитам. Сумма материального ущерба составила 16 091 000 рублей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 30.06.21

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