Жителя Калининграда задержали за угрозы чиновнице из-за антиковидных мер

38-летний житель Калининграда угрожал главе местного Роспотребнадзора за принятые ею ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Мужчину задержали.

Как сообщила пресс-служба областного управления МВД, злоумышленник опубликовал в соцсети видео, в котором в нецензурной форме высказал угрозы в адрес главы регионального Роспотребнадзора. Полицейские установили личность недовольного антиковидными мерами жителя и задержали его.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Его отпустили под обязательство о явке.

В Калининградской области с 1 июля в области ужесточены меры по противодействию распространения инфекции из-за роста заболеваемости. Кроме того, в регионе с 24 июня введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан.

Калининград, Зоя Осколкова

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