В Ленобласти три человека погибли в аварии с поездом

В Ленинградской области три человека погибли при столкновении локомотива с легковой машиной. Об этом сообщают в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.

Авария произошла на перегоне Орехово-Сосново Приозерского района. Автомобиль марки «ВАЗ 2115», в котором находилось трое мужчин, выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Поезд налетел на машину. В результате ДТП водитель и пассажиры скончались на месте.

Следователи проводят проверку по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В настоящее время следователи и криминалисты выехали на место происшествия для его осмотра, и проведения всего необходимого комплекса проверочных мероприятий, направленного на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему», – сообщили в СКР.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.07.21

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