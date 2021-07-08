Бывшая глава УСП Петрова оставила «наследие» в виде проблем в сфере соцпитания

В Санкт-Петербурге разгорается очередной громкий скандал с детским питанием в школах и детских садах. По данным СМИ, главным бенефициаром сложившейся ситуации может выступать экс-глава Управления социального питания (УСП) Наталья Петрова, оставившая после себя сомнительное наследие. Об этом пишет Интернет-газета «Версия».

РИА «Новый День» публикует этот материал полностью:

Картельные сделки на миллиарды рублей, жалобы родителей на качество питания, отравления детей в столовых, низкая координация с Роспотребнадзором и коррупционные связи – вот лишь малая часть проблем, с которыми столкнулся рынок социального питания Петербурга. Главным выгодоприобретателем от сложившейся ситуации может выступать экс-глава Управления социального питания (УСП) Наталья Петрова, оставившая после себя сомнительное наследие.

Рынок детского питания Петербурга сталкивается с проблемами, фундамент для которых был заложен десятки лет назад. Система, выстроенная при Петровой, находившейся на должности главы УСП несколько десятков лет, постоянно дает сбои и порождает все новые проблемы. В качестве «наследия» осталась коррупциогенная отрасль, которая регулярно вызывает недовольство родителей, надзорных органов и общественности.

Картели на рынке соцпитания

Сфера социального питания была признана Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) самой картелизированной в экономике Петербурга. За последние пять лет было выявлено шесть крупных картелей, сумма сделок которых превышает 3 млрд рублей. Примечательно, что антимонопольные сделки на торгах неоднократно проводили даже крупнейшие комбинаты, работающие в отрасли десятки лет. К примеру, «Артис-Детское питание» и «Фирма Флоридан» признавались УФАС участниками нескольких картелей. Последний сговор между ними был зафиксирован в Кировском районе по контрактам на сумму 450 млн рублей. Ранее эти же комбинаты участвовали в картеле, действующем на торгах в Выборгском и Приморском районах на сумму 1,4 млрд рублей.

Другими словами, картельные сговоры заключают поставщики питания, которые уже давно используют незаконную схему по обогащению за счет бюджетных средств из госзаказа. Сложившаяся ситуация может выступать показателем работы сформированной при Петровой системы, когда комбинаты получали выгодную для себя площадку для нарушения антимонопольного законодательства, фактически не опасаясь последствий. С ее уходом комбинаты, ранее практиковавшие сговоры перед торгами, продолжили действовать по проверенной схеме, но куда чаще встречаясь с выявлением нарушений надзорными органами и УФАС.

Интересы «ТЗБ Петроградская» и связи с чиновниками

Правление в УСП Петровой сопровождалось не только созданием благоприятной обстановки для картельных сделок, но и возможной поддержкой определенных комбинатов. В частности, СМИ ранее заподозрили Петрову в связях с «ТЗБ Петроградская». Этот комбинат начал свое активное развитие в сфере соцпитания в бытность Петровой руководителем УСП, а также с приходом на пост главы Фрунзенского района Константина Серова, которого журналисты связывали с продвижением интересов комбината и получением им многомиллионных контрактов на обслуживание районных школ и детсадов. Финансовый взлет «ТЗБ Петроградская» приходится как раз на этот период.

«ТЗБ Петроградская», по мнению СМИ, выступало фигурантом скандальной истории с возможным рейдерским захватом комбината АО «КСП «Юность». По словам экс-директора Ирины Копилец, компанию намеренно доводили до банкротства путем заключения ее предшественником Александром Щучкиным невыгодных договоров, которые комбинат выполнить не мог. Из-за образовавшейся задолженности стартовал процесс банкротства. Если верить упомянутым выше источникам, теперь «ТЗБ Петроградская», с которой Щучкиным был заключен тот самый договор № 6ТЗБ-Ю от 20.09.2018 года, является главным претендентом на получение активов комбината по завершении процедуры.

Каким образом УСП во главе с Петровой могло допустить наличие подобных проблем на комбинате, который был учрежден государством, остается неясно. Судя по всему, подобные события, учитывая возможные связи Петровой с Серовым и «ТЗБ Петроградская», объясняются отсутствием вовлеченности УСП в решение возникшей проблемы.

Примечательно, что и в самом УСП выявлялись нарушения, когда им руководила Петрова. Ведомство уличили в растрате более 40 млн рублей бюджетных средств, что доказала проверка Контрольно-счетной палаты Петербурга. Судя по всему, имеет место коррупционная составляющая.

«Фирма Флоридан» и дочь Петровой

Как мы уже указали, одним из самых частых участников картельных сделок является комбинат «Фирма Флоридан». Директором данного поставщика питания на протяжении девяти лет была Екатерина Чернышова, которую называют дочерью Натальи Петровой. Журналисты также выяснили, что Чернышова могла использовать родственные связи для лоббирования новой системы оплаты школьного питания «Глолайм».

«Фирма Флоридан» также неоднократно фигурировала в материалах СМИ о жалобах родителей на качество детского питания, а также на возможное участие в переделе рынка. Для этого, как считают СМИ, комбинат мог объединиться с той самой «ТЗБ Петроградская», чтобы снизить конкуренцию на рынке и шансы других поставщиков выиграть крупные тендеры на организацию питания в школах и детсадах Петербурга.

Если информация о родстве Чернышовой и Петровой правдива, возникает ситуация, при которой дочь главы ведомства, курирующего сферу социального питания, причастна к деятельности комбината, не раз вступавшего в картельные сделки на миллиарды рублей. Не исключено, что даже со сменой учредительского состава «Фирмы Флоридан» Чернышова и Петрова могут оказывать поддержку деятельности комбината на рынке соцпитания.

Отравления детей и избирательность Роспотребнадзора

Сфера школьного питания в Петербурге при Петровой неоднократно сталкивалась с детскими отравлениями. К примеру, в 2019 году было зафиксировано как минимум 8 очагов кишечных инфекций в общеобразовательных учреждениях Северной столицы. В некоторых случаях вина лежала на комбинатах питания, которые недобросовестно исполняли свои обязательства, а в отдельных случаях проблемы возникали из-за плохой оснащенности пищеблоков городских поставщиков. Об отсутствии должного технического состояния госкомбинатов, контроль за которыми лежит в том числе на УСП, ранее рассказывали журналисты. Так, положительные изменения на АО «КСП Василеостровского района» произошли уже со сменой Петровой на посту главы УСП и приходом на должность нового руководителя.

После выявления проблем с отравлениями в работу вступает Роспотребнадзор (РПН), с которым в рамках взаимодействия и сотрудничества у УСП также имелись серьезные проблемы. Подконтрольный Наталии Башкетовой РПН даже после выявления нарушений зачастую не спешит проводить проверки на комбинатах-виновниках. В некоторых случаях отдельные комбинаты и вовсе не инспектируются ведомством. Избирательность работы РПН Петербурга СМИ связывали с возможно имеющей место личной заинтересованностью Башкетовой и договоренностях с уже упомянутым нами главой Фрунзенского района Константином Серовым. Ведь «ТЗБ Петроградская» Роспотребнадзор по странному совпадению обходит вниманием при проведении проверок.

Выстроенная Петровой система не предполагала грамотного сотрудничества двух ведомств для выявления и привлечения к ответственности недобросовестных комбинатов, которые виновны в отравлении детей.

Ситуация, сложившаяся на рынке социального питания Петербурга при Петровой, наглядно показывала отсутствие вовлеченности УСП в развитие сферы организации качественного детского питания. Учитывая описанные в данном материале связи Петровой с чиновниками, с работой отдельных комбинатов и отказ в решении отраслевых проблем, можно говорить о том, что выгодоприобретателем от сложного положения дел на рынке является именно Петрова. Через связи, наработанные за десятки лет в руководстве УСП, она по-прежнему может выступать «теневой главой» сферы соцпитания Петербурга.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.07.21

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