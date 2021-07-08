Три причины неспособности УФАС Петербурга урегулировать рынки города

Экономика Санкт-Петербурга является одной из самых картелизированных в России. Наиболее страдающие отрасли – медицина, дорожное обслуживание и питание. Из-за сговоров компаний бюджет города ежегодно теряет миллиарды. УФАС Петербурга несколько лет не может взять под контроль контрактную систему и рынки. Сказывается целый ряд проблем, среди которых эксперты чаще всего называют незначительность наказаний для нарушителей и недостаточную компетентность сотрудников ведомства. Играет свою роль также возможное содействие части работников госслужбы предпринимателям. Инициированная Москвой ротация кадров в главном подразделении ФАС и в регионах пока не приводит к нужному результату.

«Заражение картелями»

По статистике Федеральной антимонопольной службы (ФАС), картели ежегодно наносят вред экономике государства в размере 2% ВВП. Из-за противоправной деятельности компаний подрываются основы рыночной экономики, снижается конкуренция. Около 80% сговоров обнаруживается при анализе торгов на закупку товаров, работ и услуг для госнужд, а также на торгах по реализации госимущества. По опубликованным ранее данным ФАС, наличие на торгах реальной конкуренции между участниками снижает начальную максимальную цену контракта (НМЦК) на 20-40%. При отсутствии конкуренции НМЦК снижается на 0,5% от начальной цены. Такое положение наносит прямой вред бюджету как федеральному бюджету, так и отдельных субъектов РФ. Наибольшее число сговоров выявляется в сферах медицины, питания, а также дорожного строительства и обслуживания.

Санкт-Петербург соответствует общероссийским тенденциям. По последним опубликованным статистическим данным, в 2019 году на рынках северной столицы было выявлено 20 картелей, а город стал одним из самых картелизированных в стране. Экс-глава Управления ФАС в Петербурге Вадим Владимиров охарактеризовал ситуацию как «заражение экономики», влекущее миллиардные потери. Спустя два года ситуация в городе не поменялась. Во многом это может быть связано с низкой эффективностью работы самого городского УФАС: часто затягиваются дела, а незначительные наказания не служат «стопором» для нарушителей. Это можно продемонстрировать на вполне конкретных примерах.

В связи с распространением коронавируса весной 2020 года в Петербурге резко возрос спрос на медицинские маски. Этим воспользовался бизнес, подняв стоимость средства защиты от вируса. Ситуация дошла до абсурда – цена на одну маску весной прошлого года доходила до 50 рублей. УФАС Петербурга возбудило дело против производителей. Но довести до суда его не удавалось более трех месяцев по причине затягивания компаниями передачи в суд запрошенных ранее документов. При этом УФАС Петербурга отказалось штрафовать нарушителей за промедление, чем также затормозило дело.

УФАС Петербурга в октябре 2019-го выявило так называемый «снежный картель». В период с 2016 по 2019 год ряд дорожных компаний (ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Центр», СПб ГУДП «Путь» и другие) при участии комитета по благоустройству Петербурга заключил 39 контрактов на 24,9 млрд рублей. Однако дело затянулось до 2021 года. При этом часть компаний уже смогла избежать многомиллионных штрафов, а в ходе рассмотрения дела в арбитраже при странных обстоятельствах исчезли четыре тома с документами, восстановление которых было признано невозможным. Ситуация с выявлением «снежного картеля» не изменила ситуацию на рынке обслуживания дорог, писало «ДП». Комитет по благоустройству по требованию УФАС разделил аукционы по районам, но позднее контракты достались тем же подрядчикам из картеля, а борьбы никакой так и не было.

В декабре 2020 года ведомство признало картельный сговор между компаниями «Артис – детское питание» и «Фирма Флоридан». В этом случае стоит обратить внимание, что тот же «Флоридан» с 2018 года уже третий раз оказывается фигурантом в делах по сговору и привлекается к ответственности. Однако незначительные штрафы не мешают компании продолжать деятельность на рынке и заключать контракты на поставки питания сады и школы Петербурга.

О незначительности наказаний красноречиво говорит прецедент с выявлением в 2019 году крупного «медкартеля» из 13 компаний («Полимедсервис», «ДезФарм», «Перспектива», «МК Нева» и другие). В период с 2015 по 2018 годы юрлица приняли участие в более чем 200 торгах на поставку медикаментов и расходных материалов в бюджетные учреждения Петербурга. Общая сумма контрактов составила 849 млн рублей. Однако участников сговора оштрафовали всего на 19,9 млн рублей.

В целом суммарное количество штрафов участникам картельных сговоров в том же 2019 году составило всего 59 млн рублей, несмотря на отмеченные самим же руководством УФАС многомиллиардные потери бюджета. Это выглядит еще более странным, если обратить внимание на статью 14.32 КоАП РФ, устанавливающую ответственность компаниям за участие в картеле в размере от 10 до 50% от начальной максимальной цены контракта (НМЦК). За 20 выявленных картелей и десятки нарушенных контрактов сумма штрафов должна быть многократно выше. В сложившейся системе отношений нет ничего удивительного, что бизнес формирует картели – при назначении минимальных штрафов в них выгодней участвовать, чем работать честно. Перспектива получения большого дохода значительно перевешивает риски. При таких обстоятельствах, и учитывая свободное участие в торгах «рецидивистов», сложно сказать, что УФАС Петербурга работает эффективно.

УФАС как возможный инструмент для влиятельных господ

Малый размер штрафов вкупе с затягиванием дел – это только одна из проблем, влияющих на присутствие большого количества картелей на рынках города. Можно отметить по меньшей мере еще две. Одна из них – избирательность в выборе санкций в отношении нарушителей. В идентичных ситуациях могут приниматься разные решения – одном случае наказать, а в другом – проигнорировать нарушение.

На это проблему обращал внимание портал «Бездуховности». Ранее УФАС рассматривал жалобу ООО «Энком» по закупке на ремонтные работы № 0372100001020000050 ФГБУЗ «Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук». Компания жаловалась на незаконные требования к составу первой части заявки, в частности, включения в перечень товара, поставку которого и постановку на баланс заказчиком осуществить невозможно. Однако УФАС признал жалобу «Энком» необоснованной. По мнению журналистов, антимонопольщики «закрыли глаза» на грубое нарушение. В прессе сообщалось также о другом случае, когда петербургский ФАС вынес противоположное решение в схожих обстоятельствах. Так было при рассмотрении жалобы ООО «Дестройт» к школе № 625, выступившей заказчиком производства ремонтных работ. Комиссия выявила нарушение в части требования к предоставлению в составе заявки показателей используемых товаров и выдало заказчику предписание об устранении данных нарушений.

По мнению редакции портала «Бездуховности», эта ситуация может указывать на неформальную мотивацию УФАС со стороны участников аукционов в принятии нужного решения при использовании механизма обжалования. То есть, в этом можно заподозрить готовность сотрудников ФАС Петербурга идти на сговор с бизнесменами, что превращает ведомство из «надзорного» в инструмент «решения проблем» предпринимателей и влиятельных господ.

В пользу последнего «Бездуховности» приводили пример, как петербургский ФАС внезапно заинтересовался в мае 2020-го контрактами администрации Кировского района с поставщиками питания для детсадов, заподозрив наличие картеля. Однако основное внимание было уделено именно роли районного управления. Журналисты нашли это странным, учитывая общую практику, при которой надзорное ведомство по делам об ограничении конкуренции на торгах не привлекает заказчиков как участников сговора. Источники редакции объяснили интерес ФАС к Кировскому району конфликтом главы администрации Сергея Иванова со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. Парламентарий решил проучить чиновника за усиление своих позиций в районе накануне выборов 2021 года.

Спорная квалификация сотрудников УФАС

Еще одной проблемой надзорного ведомства является квалификация сотрудников. Косвенно это показывает судебная статистика. Согласно данным системы «Kad.arbitr», с 1 января 2020 года по сегодняшний день в арбитражном суде было зарегистрировано свыше 1100 жалоб, ответчиком по которым выступало УФАС Петербурга. По многим из них решения ведомства признаются не соответствующими закону. Судьи указывают на ошибки и неверную оценку обстоятельств. То есть, работники УФАС не всегда способны разобраться в сложных ситуациях, что приводит как к неправомерным решениям о привлечении юрлиц к ответственности, так и к пропуску «картельных схем».

Портал Live24 уже обращал внимание на судебную практику, приводя примеры низкой компетентности работников УФАС Петербурга. Так, городская больница имени И.И. Скворцова-Степанова в деле №А56-9836/2021 оспорила в Арбитражном суде назначенный надзорным ведомством штраф за якобы отсутствие в конкурсной документации на проведение ремонта в учреждении цен на конкретные услуги, подлежащих оказанию исполнителем контракта. При рассмотрении дела суд обратил внимание работников ФАС, что вся информация в документации есть, а сотрудники ее почему-то не заметили.

В августе 2020 года комитет по госзаказу Петербурга разместил на сайте госзакупок тендер на право заключения контракта по поставке питания в детские сады №№9, 11, 36. На данную закупку обратило внимание УФАС и после внеплановой документарной проверки признало комитет нарушившими требования об обеспечении закупки банковской гарантией. Комитет оспорил решение ФАС в суде. При рассмотрении дела №А56-8040/2021 суд указал, что работники ведомства допустили ошибки при разборе конкурсной документации и неверно поняли требования к банковским гарантиям.

Аналогично закончился спор надзорного ведомства с ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Компания проводила закупку реставрационных работ для исторического здания Главного Кригс-Комиссариата на улице Глинки, 2. ФАС Петербурга после проверки тендера вынес решение о привлечении юрлица к ответственности. В нем сотрудники ведомства указали, что заказчик приложил неактуальную проектную документацию, несоответствующую предмету госохраны и заданию по сохранению объекта культурного наследия. По итогу рассмотрения дела №А56-112698/2020 Арбитражный суд указал, что УФАС Петербурга недостаточно изучило конкурсную документацию, законодательство о культурном наследии и отменил решение антимонопольной службы.

Кадровые ротации не помогают

До января 2021 года петербургским УФАС руководил Вадим Владимиров. Судя по сообщениям СМИ, получением должности он мог быть во многом обязан Игорю Артемьеву – экс-главе ФАС, который руководил федеральным ведомством около 16 лет. Тем не менее, вероятно, что это обстоятельство могло помочь Владимирову в свое время заместить на руководящем посту своих именитых предшественников – Александра Беляева и Олега Коломийченко. В этой ситуации не исключено, что, имея крепкие отношения с Артемьевым, руководство антимонопольной службы Петербурга, как похоже, не особо беспокоилось о своем настоящем и будущем. По этой причине «уважаемые господа» из числа высокопоставленных чиновников и богатых бизнесменов могли решать собственные проблемы. А бизнес спокойно формировал картели, чувствуя безнаказанность и имея понимание, что при определенных обстоятельствах УФАС может и «закрыть глаза» на наличие сговора.

Однако Москва устала от тотальной картелизации рынков и санкционировала кадровые перестановки. В ноябре 2020 года распоряжением правительства РФ от должности был освобожден Артемьев. Спустя всего два месяца ушел из петербургского антимонопольного ведомства Владимиров. В начале июня 2021 года из главного управления ФАС был уволен глава отдела по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Сам чиновник отказался комментировать увольнение. Однако скандалы вокруг региональных подразделений ФАС и контрактной системы в России дали основания СМИ предположить, что его уход связан с чисткой антимонопольной службы. Личность Тенешева связывали с деятельностью УФАС Петербурга и тяжелой ситуацией с картелями в сфере питания в городе. Однако как бы не меняли кадровый состав ФАС и подразделения в северной столице, пока это не влияет кардинально на ситуацию. А по мнению экспертов петербургский бюджет продолжает нести убытки от нечестных предпринимателей и нечистых на руку чиновников, что особенно сказывается в сложный ковидный период.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.07.21

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